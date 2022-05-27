梁諾妍與拍檔合資40萬開健身中心　疫下停業期間幸獲業主減租渡難關（立即收看）

梁諾妍 （Inez Leong）是一名模特兒和主持，於2021年與藝人洪永城結婚並誕下女兒，她產後修身成功吸引了不少人注意。其實Inez除了拍攝的工作外，近年開設了自己的健身中心Fitnez Studio，開班教授跑步和健身知識。作為創業者，在疫情持續2年多期間，她只好靠自己拍攝工作收入以及與業主商量獲得減租金的機會，以守住業務。

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半年時間考獲多個教練牌照 開設健身中心分享運動心得

Inez於2011年以模特兒身份入行，可惜這一行的收入和工作機會非常不穩定，她坦言曾經月入8萬多元，但下月收入卻急跌至800多元，收入非常波動。

其後，因為工作關係Inez獲得跟教練做運動的機會，慢慢愛上跑步，更完成全馬馬拉松比賽，亦令她發現跑步並不容易，於是花半年時間考獲多個牌照成為健身教練。身兼模特兒及健身教練，更令她看到創業的商機：「當時拍攝節目《全職媽媽放大假》後，有更多觀眾認識我，在社交媒體上亦多人問我有關減肥、練肌肉、減手臂肉等的問題。」正因如此，促使Inez開設健身中心，希望與大家分享她的運動心得。

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疫下多次停業零收入 幸獲業主體諒減租金

Inez在2018年與2位拍檔共合資約40萬元於鰂魚涌開設健身中心，由於資金有限，加上當時Inez的模特兒工作收入不算穩定，她選擇在裝修上一切從簡，並沒有重新油漆，貼上牆紙就開業。

開業2年後，健身中心生意已可以做到收支平衡，其後，因為疫情關係另外2名拍檔決定不再合資。由於Inez的創業初心是希望教大家跑步，故她無懼疫情的挑戰，選擇一人經營健身中心，並以舊店退回的按金，在銅鑼灣開設面積約有1500呎的新店，希望能夠容納更多學生。由合資經營到獨自創業，她坦言指店內大小事務都要親力親為打理，包括基本清潔和收拾。怎料好景不常，在疫情緩和不久重新起步，迎來的卻是來勢洶洶的第5波疫情，打亂她的全盤計劃，健身中心更需停業多時。

在錯誤的時機再度創業，Inez笑言自己算是倒楣：「剛搬到大一點的新地址時，開業數月便遇上疫情，真的無辦法交租金」。健身中心在停業期間零收入，在寸金呎土的香港，租金自然是最大的考驗。面對疫境，或需要無了期停業，她未有想過輕易放棄，反而選擇積極面對，嘗試與業主商量望得到體諒。幸好，在疫情最嚴重、需要停業至少3個多月時，業主願意減一半租金，才令她鬆一口氣。

面對在疫市營商，要守住生意，Inez形容疫情至今2年自己都是「捱」過來，為幫補收入交租，她也有網上授課，但由於網課收費不高，同樣是難以應付租金，亦只好靠自己平時的拍攝工作收入幫補。

隨着第5波疫情回穩，健身中心可以重新開業，學生如常出席實體課，業務慢慢重上軌道，Inez期望日後健身中心可以由現時佔地一層，擴展到兩至三層。

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責任編輯：區祖飛

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