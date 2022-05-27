全新迷你無人機 DJI Mini 3 Pro登場　輕巧長氣47分鐘續航

本港《小型無人機令》將於今年6月1日生效，屆時250克以上的無人機及遙控駕駛員將需要事先註冊才可飛行。全新的DJI Mini 3 Pro在法例生效前面世，249克重量屬於甲一類別，不用註冊即可使用，性能亦有所提升，為有興趣試玩航拍者提供一個更佳選擇。

航拍無人機龍頭品牌DJI，旗下有多款休閒及專業型號機款，上星期正式推出新一代DJI Mini 3 Pro，大大革新入門型號。將輕便易攜、影像質素、避障系統及智慧功能集於一身，是入門級無人機首選。

▲ 全新DJI Mini 3 Pro價錢由$6,039，性能比上一代大幅提升。（相片：OTG）

249克輕量機身

DJI第一代航拍無人機Mini在3年前面世，低於250克的機身重量，在全球大部分地區毋須註冊即可飛行。香港即將生效的《小型無人機令》，同樣只規管250克以上的大型無人機，因此廠商將機身重量定於249克或以下，更加大眾化。

新上市的DJI Mini 3 Pro也不例外，重量低於249克，延續嬌小身形。身形雖輕巧，其動力冗餘設計最高可抵抗5級風，機臂摺疊方式和機身結構均經過重新設計，不僅收納及出行輕鬆便捷，滿足輕小便攜的出行需求，同時不會過輕被風吹走。

▲ 249克機身纖巧迷你，而且不用註冊，可以即買即飛。（相片：OTG）

續航避障全面加強

續航性能可說是航拍機重要考慮，DJI Mini 3 Pro是同級無人機中首次突破至最長47分鐘。一般飛行電池有34分鐘的續航時間，而選配長續航電池可達最長47分鐘，不怕飛行途中耗盡電量。全新設計改變機身傾角和增大槳葉面積，降低了風阻從而大幅提升動力效能，令續航力有所突破。

今次更配備安全性最強的三向避障性能，前視、後視、下視雙目視覺感應系統和ToF（Time-of-Flight），障礙物感知範圍大幅提升，為安全飛行護航。APAS 4.0助力令自主路徑規劃及靈敏度更佳，可自動探測並躲避飛行路徑中的障礙物，在複雜場景下也能順滑飛行。

採用DJI O3旗艦型數位圖傳，穩定的影像傳輸讓飛行體驗更安心。1080p/30fps最高實時圖傳畫質和12公里最遠傳輸距離，最大圖傳碼率達18Mbps，且抗干擾能力大幅增強，進一步提升圖傳可靠性。

▲ 機身設有多個視覺感應系統，避障能力高，不怕輕易碰撞而墜落。（相片：OTG）

提高影像質素及拍攝角度

搭載1/1.3英吋影像感測器，新增雙原生ISO，支援直出HDR影像，更高的動態範圍令明暗部位細節得以保留，提升畫面層次感及還原真實的拍攝場景。f/1.7超大光圈鏡頭，配合感光能力更高的2.4μm四合一大像素，拍攝夜景也有不俗效果。

DJI Mini 3 Pro最高可錄製4K/60fps影片和拍攝4,800萬像素RAW格式照片，畫質更加細緻。同時支援1080p/120fps慢動作攝影，還新增D-Cinelike色彩模式，提升暗位細節，在調色方面能有更大空間。

全新的雲台設計，令轉動限位更小，可作大角度仰拍，更支援無裁切直拍，適合作社交平台上流行的直度拍攝，還有180°、廣角、豎拍、球形全景照片拍攝。支援焦點跟隨功能，配備智慧跟隨、聚焦、興趣點環繞3種跟拍模式，將主角鎖定來追焦。大師鏡頭、延時攝影功能首次在Mini系列出現，可讓無人機自主完成複雜運鏡。手機快傳功能支援Wi-Fi高速下載，最高速率可達30MB/s，可即拍即分享。

▲ 槳葉面積增大，令飛行更穩定，同時提升動力及飛行效能。（相片：OTG）

▲ f/1.7 超大光圈鏡頭，有利弱光拍攝。（相片：OTG）

選配長續航電池

新機亦有大量專用配件，包括全新輕量化的帶屏遙控器DJI RC，內置DJI Fly App，操作及連接快捷方便，提升起飛效率。專用帶屏遙控器讓使用者毋須擔心手機電量，更能專注享受飛行和創作樂趣。

首創大小電池設計，可選購長續航智慧飛行電池。雙向充電管家可同時為遙控器和3塊電池依次充電，也能充當移動電源，為遙控器或手機等設備充電。使用者也可自行選配ND鏡套裝，以充足的準備應對日間強光下的拍攝環境，享受不同場景下的拍攝樂趣。

▲ 標準遙控器（左）可利用電話作屏幕，帶屏遙控器 DJI RC（右）則變成一體化，操控更直接。（相片：OTG）

新一代大幅加價

價錢方面比起第二代則提升不少，DJI Mini 3 Pro單機配備標準遙控器售價為$6,039，DJI Mini 3 Pro帶屏控飛機套裝售價為$7,299，暢飛電池套裝售價$1,379，暢飛長續航電池套裝售價$1,879，現可於官方網店預購。

適用於DJI Mini 3 Pro的保障計劃DJI Care隨心換同步上綫，提供意外保障。DJI Care隨心換1年版$609，提供1年內2次低價置換權益；兩年版$999，提供2年內3次低價置換權益和第二年官方延保服務。



DJI Mini 3 Pro

查詢：3700 5700（OTG）

網上預售：store.otg.com.hk/products/dji-mini-3-pro