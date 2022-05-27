  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (週五) 13:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲錢大法】人工月月清兼討厭記帳？　80/20法則幫助你輕鬆儲蓄

個人增值 13:13 2022/05/27

分享：

分享：

相信不少人都有難儲錢的同感，坊間一般都建議大家要控制好自己各項目的預算開支，以確保自己有規律地進行儲蓄。不過，未必人人都習慣記帳，甚至覺得記帳是一件麻煩的事。如果想擺脫「月月清」的壞習慣，可以由80/20儲錢法則開始起步！

收入20%用作實現長期財務目標

80/20法則是如何運作呢？首先，將你人工的20%用在長期財務目標，例如投資、儲蓄等，這筆錢能夠成為你的應急基金，讓你在面對任何突發情況下都毋須顧慮。至於餘下的80%則可以毫無後顧之憂地花掉，可用作滿足日常生活的需求，例如食物、租金及娛樂等。

事實上，這個法則最重要的概念是，無論如何至於都要將收入的20%用於實現長期財務目標。

為了得到最好的效果，你可以開設不同類型的戶口，並設定自動轉帳，在出糧日的時候就將自己人工的20%自動轉至自己的儲蓄或投資戶口。這樣做的話，就不會怕自己會受不住誘惑將整月人工花光，避免令自己變成「月光族」。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【財務自由】美國百萬富翁30歲享財務自由　分享7個必經階段
2022/05/26
【財務自由】美國百萬富翁30歲享財務自由　分享7個必經階段
【新財富500富人榜】馬雲跌出十大、中國首富係邊個？　恒大許家印身家兩年縮水逾1800億（附十大名單）
2022/05/16
【新財富500富人榜】馬雲跌出十大、中國首富係邊個？　恒大許家印身家兩年縮水逾1800億（附十大名單）
【加密貨幣】幣圈富豪「幣災」下身家大縮水　幣安趙長鵬淨資產蒸發800億美元
2022/05/12
【加密貨幣】幣圈富豪「幣災」下身家大縮水　幣安趙長鵬淨資產蒸發800億美元
【投資分析】美國加息不利亞洲股市？　分析：亞股待3大催化劑釋放價值
2022/05/10
【投資分析】美國加息不利亞洲股市？　分析：亞股待3大催化劑釋放價值
【投資策略】股市大跌應該沽定守？　馬斯克3大策略教阿媽投資賺2倍
2022/05/06
【投資策略】股市大跌應該沽定守？　馬斯克3大策略教阿媽投資賺2倍
儲蓄

下一篇文章

【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至5月25日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至5月25日）
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至5月25日）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至5月25日）
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至5月25日）
【職場趨勢】香港打工仔唔再搵錢至上？　調查顯示逾6成人更看重Work-Life Balance
【職場趨勢】香港打工仔唔再搵錢至上？　調查顯示逾6成人更看重Work-Life Balance
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月10日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月10日）
【ET財智Talk】面對美國加息衝擊　香港樓市會否下跌？　星展丘卓文分析樓市走勢　5月30日晚上8時見！
【ET財智Talk】面對美國加息衝擊　香港樓市會否下跌？　星展丘卓文分析樓市走勢　5月30日晚上8時見！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款