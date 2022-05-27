【儲錢大法】人工月月清兼討厭記帳？　80/20法則幫助你輕鬆儲蓄

相信不少人都有難儲錢的同感，坊間一般都建議大家要控制好自己各項目的預算開支，以確保自己有規律地進行儲蓄。不過，未必人人都習慣記帳，甚至覺得記帳是一件麻煩的事。如果想擺脫「月月清」的壞習慣，可以由80/20儲錢法則開始起步！

收入20%用作實現長期財務目標

80/20法則是如何運作呢？首先，將你人工的20%用在長期財務目標，例如投資、儲蓄等，這筆錢能夠成為你的應急基金，讓你在面對任何突發情況下都毋須顧慮。至於餘下的80%則可以毫無後顧之憂地花掉，可用作滿足日常生活的需求，例如食物、租金及娛樂等。

事實上，這個法則最重要的概念是，無論如何至於都要將收入的20%用於實現長期財務目標。

為了得到最好的效果，你可以開設不同類型的戶口，並設定自動轉帳，在出糧日的時候就將自己人工的20%自動轉至自己的儲蓄或投資戶口。這樣做的話，就不會怕自己會受不住誘惑將整月人工花光，避免令自己變成「月光族」。

責任編輯：鄭樂怡

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