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【危疾治療】評估患危疾後自理能力　協助走過復康漫長路

博客 14:04 2022/05/27

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現今醫學昌明，危疾不一定是不治之症。以香港首位「致命殺手」癌症為例，據香港癌症資料統計中心於2010至2018年間確診婦科癌及鼻咽癌患者數據分析顯示，確診第一期子宮頸癌患者，5年相對存活率為90.2%；確診第一期鼻咽癌患者的5年相對存活率亦高達92.7%，足見及早發現、及時治療的重要性。

【大灣區投保需求與日俱增 香港保險業有何優勢能突圍而出？：按此

隨着危疾存活率大大提高，病人除了要面對疾病本身能否根治或受控等情況外，其後仍需接受漫長的治療和康復過程。例如本港愈趨普遍的中風，多達4成急性期的中風病人因腦部受損出現不同程度的語言或吞嚥困難；半數以上患者甚至不能返回工作崗位，失去部份活動或自理能力。因此，在考慮自己和家人的保障需要時，如何在不幸患上重病時提供長期護理變得更加重要，這有助自己和家人安心休養，盡快復原。

我們生活中有很多必須自理的事務，這些事務都可統稱為「日常生活活動」（Activities of Daily Living，簡稱ADL）。醫學上，ADL可分為「基本日常生活活動」和「工具性日常生活活動」。「基本日常生活活動」包含 6項基本自我照顧任務，主要應付最基本的日常生活：

  • 自主控制大小便
  • 進食
  • 個人衛生，例如洗澡
  • 穿脫衣物
  • 可在床和椅子之間移動身軀
  • 四處移動

至於「工具性日常生活活動」則與在社區中獨立生活有關，項目較為複雜，亦需要一定的組織能力及技巧，包括外出購物、準備膳食和清理餐具、家務、洗衣、使用電話、理財等。

【癌症患者趨年輕化 危疾保助築起三重防綫：按此

評估ADL以制定復康訓練和計劃

一般而言，醫護人員會利用國際認可的「巴氏量表」（Barthel index）評估病人在ADL上的自理能力或需要照顧者協助的程度，從而制定合適的復康訓練和計劃。舉例會為中風患者進行較弱一側的力度訓練，亦會調整ADL的執行方式如坐著洗澡、穿褲子等。近年更有不少醫學「小發明」，如以魔術貼代替裇衫的鈕扣、使用可彎曲的餐具或握筷輔助器幫助進食等。

減輕病人與照顧者壓力

復康之路漫長，不論病人與照顧者皆需承受多方面的壓力，包括重新適應身體功能障礙、情緒波動等。回顧香港醫學雜誌的數據，有11%首次中風患者在5年內仍須依賴他人進行日常生活活動，如行動、更衣、進食等。癌症亦然，有逾3成患者在基本日常生活活動上遇到困難。換言之，照顧者需持續給予時間、心力為病人進行後續護理，更需應付長遠的醫療開支。

進行ADL評估能了解病人的自理能力，照顧者同時可拿捏需投放的協助程度。而醫護團隊包括醫生、護士、物理治療師、職業治療師、言語治療師等亦能提供專業的復康意見與支援，保障患者的身心健康，積極進行復健，做好重拾正常生活的準備，未來自會有轉機。

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撰文 : 顏曉婷醫生 宏利首席醫務總監

欄名 : 宏觀先機

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