【元宇宙】電盈夥香港電訊進駐The Sandbox元宇宙　推全球首個虛擬5G流動網絡

電訊盈科 （00008） 聯同香港電訊 （06823） 今日宣布，購入The Sandbox以香港為主題的社區Mega City的虛擬土地上，即將推出全球首個虛擬5G流動網絡，同時亦正在部署嶄新多媒體Web3元宇宙，將傳統影視內容及音樂元素打造成前所未有的創新娛樂新領域。

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電訊盈科署理集團董事總經理及香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，是次夥拍The Sandbox進駐元宇宙，可探索Web3元宇宙領域，不但開拓商機，更把握當中連繫至生活不同範疇的無盡機遇。



另外，電訊盈科及香港電訊將逐步引入更多創新的金融科技、健康科技、電子商務，建立一個具趣味性的全方位虛擬「元社區」（Metacommunity），帶來全新的5G娛樂體驗。透過與The Sandbox的合作，電訊盈科及香港電訊可以在開放式平台上為業務及服務探索更多嶄新元素，亦可同時透過不同品牌，與不同創科公司合作，進一步推動創新科技發展。

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責任編輯：區祖飛

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