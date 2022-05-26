【移民英國】學歷唔高喺英國可以做咩工？10大無需學位高薪工作　年薪最高65萬

近年不少港人移民到英國生活，不過始終人生路不熟，需要重新適應環境和尋找新工作，對於學歷不高的香港人而言在英國可以從事那些工作呢？有外國網站列出了10種不需要大學學位但年薪最高可達65萬港元的工作。準備移民到英國或已移英的港人不妨參考一下啦。

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英國有不同城市和小鎮，在地理環境比香港大的地方，一定隱藏住不少的工作機會。根據外國主要分析職位空缺的網站Adzuna指出，他們比較內部的數據庫中超過120萬條有關數百個職位中的平均工資，列出了10個不需要大學學位的工作，當中有6個職位的平均年薪超過60,000英鎊（約59萬港元）。

Scrum Master平均年薪最高達65萬港元

平均年薪最高可達66,663英鎊（約657,483港元）的是敏捷專家（Scrum Master）工作，他的職責類似教練的角色，推動團隊的運作，協助團隊消除障礙，而這一項工作是需要溝通、組織和人際交往能力。

其次是電腦保安專家，平均年薪65,188英鎊（約642,936港元），負責建設項目並確保項目按時和在預算下進行，亦需要監督現場的安全措施，有些人通過學徒從事這個職位。

■英國10大毋需學位高薪工作及平均年薪■

（按平均年薪低至高排列）

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責任編輯：區祖飛

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