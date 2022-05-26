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【MPF】5月強積金初步料人均蝕逾$5,900　股票資產類別為領跌火車頭

強積金 17:23 2022/05/26

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強積金研究機構積金評級公布，截至5月23日止，強積金總資產連續第5個月下跌，估算2022年以來強積金累計投資虧損約1,570億元。估計5月份平均每名強積金成員虧損超過5,900元，今年以來累計虧損則超過34,200元。

股票是強積金資產領跌火車頭。當中，股票基金（美國）、股票基金（香港及中國）及股票基金（環球）估計是5月份跌幅最大的基金類別，跌幅分別有4.58%、3.29%及2.94%。

留在投資市場為長遠創造財富關鍵

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，傳統金融資產在通脹及息口飆升的時期可能難以獲得理想回報，但積金局對eMPF及可持續投資的承諾可能會為成員提供一些保障，使成員免受傳統股票及債券市場下跌的影響。

他又指，繼續逗留在投資市場而並非去捕捉市場，才是長遠地創造財富的關鍵。跌市是以低價買入優質資產的良機，成員應透過持續投資及分散投資，取盡複式回報的好處，讓財富在打工生捱中幾何式地增長。

■按圖看5月份初步強積金基金平均投資回報■

    點擊圖片放大

想知有關強積金的最新資訊，留意MPF懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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