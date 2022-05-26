【投資分析】亞洲半導體、科技股近月股價慘烈要止蝕？　施羅德教路分析長期趨勢

雖然過去數月對亞洲市場的半導體和科技股可謂是一段艱難歲月，但施羅德亞洲股票另類投資聯席主管Robin Parbrook認為，它們在長遠而言將會是跑出的板塊。



亞洲與環球科技股估值出現分歧

Robin Parbrook指出，今年以來亞洲市場的消費、互聯網、半導體及科技股普遍在大市走勢中受壓。互聯網股所面臨的監管不明朗因素仍然持續，而消費類企業則需要應付成本上漲壓榨邊際利潤，以及需求疲弱的雙重夾擊。

更讓人不解的是亞洲半導體及科技股慘不忍睹的表現。在最近的季度業績期中，這些股票普遍都能交出合符預期的理想表現。然而，在過去數月，亞洲區內科技股與環球同類股票之間的估值卻出現了史無前例的分歧。



這些股票遭到拋售的潛在成因有哪些？Robin Parbrook相信，很大程度上是人們害怕對在家工作需求或已見頂，以及對手提電話銷售量的擔憂所致。 此外，在環球經濟轉弱的情況下，科技方面的需求亦有可能出現普遍回落。該行預期需求將出現短期放緩，而且有可能伴隨一些業績預期下調，但這些長遠主題並未有改變。

■資訊科技股估值出現明顯分歧■

▲ 資料來源：施羅德投資

長遠趨勢為半導體需求提供支持



現時，無論是電動汽車（EVs）、智能電網、充電網絡、網絡連綫、數據應用、人工智能（AI）、雲端服務，還是自動化，種種大趨勢均與半導體息息相關。這科技轉型的進程當中，似乎只是處於起步階段。例如，過渡至電動汽車及出行將是近代經濟史上花費資本最龐大的轉型之一，單是美國便有2億5千萬輛內燃機貨車及車輛需要更換。考慮到電動車的電池、動力總成（Powertrain）乃至駕駛及內飾配置均需用到半導體，每輛電動車的平均半導體總值相當於1,000美元左右。相比之下，典型的內燃機汽車半導體總值只是400美元左右。



從投資角度來看，中國及全球各地共有數百家電動汽車初創企業，要判斷當中勝敗誰屬並不易，但可以確定的一點是它們都將在製造電動汽車的過程中使用大量的半導體。 同樣地，製造5G手提電話時需要額外用到更多芯片，以支援其電量和網絡連接的功能。對於大部分國家而言，更換手提電話的週期才剛剛開始。



有鑑於此，該行會視半導體為擁有強勁長遠增長前景的周期性行業。 該行認為亞洲市場的投資者或許因為過於關注短期狀況而忽略了長遠趨勢。 若從現時的回調看深一層，這都是亞洲市場當中真正具備長遠價值的領域。

【瑞聯銀行調低中國全年經濟增長至3.7% ：按此】

責任編輯：陳玉蓮

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