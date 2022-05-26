【財務自由】美國百萬富翁30歲享財務自由　分享7個必經階段

近來愈來愈多人以實現財務自由為目標，希望能夠提早退休，享受理想生活。要達到財務自由，除了要有紀律的儲蓄及投資習慣，更重要是時刻檢視進度，了解自己與目標的距離，以及如何調整策略，增快腳步實現目標。美國一名在30歲時實現財務自由的Grant Sabatier提出，要達到財務自由要先經歷7個階段，即睇你處於邊個階段！

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暢銷書作家Grant Sabatier在24歲時儲蓄只有2美元，接觸到財務自由的概念後，便決心改變自己的金錢觀及理財習慣，透過建立副業，增加被動收入及創業，在5年內將個人財富累積至超過125萬美元（相當於約981萬港元），並在30歲時達到財務自由。他以個人經歷及心得分享，認為實現財務自由，有7個必經階段。

■邁向目標7個必經階段■

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第一階段： 了解個人財務狀況，定立目標

Sabatier指，第一步是先要評估個人的財務狀況，包括有多少錢、有否欠債，以及個人的財務目標。他認為，如果不知道從哪裡開始，就無法到達你想去的地方。

第二階段：自給自足

在財務上能夠自給自足，即是指無需任何幫助，例如父母、朋友資助，即可賺取足夠的收入來支付生活開支。Sabatier指，在這個階段的人可能是靠工作收入過活，或者靠貸款維持生計。

第三階段：不再月月清，能建立儲蓄習慣

處於第3階段中，你的收入扣除生活開支後，能夠有額外的金錢撥入儲蓄及投資，讓你有能力為未來進行部署和投資。Sabatier指，即使收入增加，也不代表你的資產增加，重點是你如何建立儲蓄及投資的習慣，累積財富，為未來作打算。

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第四階段：建立安全網

達到第4個階段的人，已有足夠的財政能力，能夠償還信用卡等高利率債務，並建立約有6個月生活開支的應急基金，確保財務狀況穩定，不會因意外情況而偏離軌道。Sabatier指，在這個階段的人，因為有足夠的財政能力，就算突然失去工作，或需搬到另一個城市，也不會感到憂心。

第五階段：擁有足夠靈活性

處於第5階段中的人，至少有相等於兩年的生活費的儲蓄，這筆錢可以為生活提供一定靈活性。Sabatier認為，有了這筆儲蓄及資產，處於這階段的人，可擁有更多自由掌管時間，例如是暫停工作一年等。

第六階段：財務自由

根據Sabatier的框架，實現財務自由的人可以完全靠投資產生的收入為生，通常有以下途徑可以達到財務獨立：

儲蓄大量資金，能夠從投資組合收取利息收入，靠投資利息過活

擁有出租物業，租金收入足夠應付生活開支

以上兩者兼具，產生足夠的資產

Sabatier指，在達到這個階段，必須將大部分收入進行投資。但與此同時，你可能要改變生活方式，降低生活成本。要達到財務自由，就必須改變自己的思維方式，擺脫傳統的理財方式。

通常一般人都期望可以把收入的5%、10%、15%儲蓄起來，工作到65歲就會退休。但如果你積極儲蓄和投資，就可以更快擺脫工作，對未來生活有更大的主導權。

第七階段：擁有豐富資產

實現財務自由的人，或仍要留意個人的投資組合表現，然而處於第7階段的人，就是擁有大量資產，更是遠多於真正生活所需。Sabatier指，來到這個階段已經毋須再擔心錢，這當然是人人都渴望達到的水平。他強調指，「如果你想讓生活看起來不一樣的話，就必須作出不同的選擇。」

責任編輯：李瑩

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