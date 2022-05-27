【職場你點睇】Twitter熱議「最難頂同事」　Elon Musk、Amber Heard都被點名

正所謂「一樣米養百樣人」，職場總會遇上不同性格的同事，有時難免會遇上「惡頂同事」。近日社交平台Twitter（美：TWTR）上有人就「#PeopleYouShouldNeverWorkWith」為主題標籤（hashtag），討論自己無法與哪類型同事相處。

有人不能接受某類身份，例如老闆子女、前女友、親友；也部分名人被人點名，如Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）、與尊尼特普鬧官非的Amber Heard、美國前總統特朗普等。有網民形容馬斯克這類人，會把同事或員工當成自己能控制的東西。

在同事性格或特質方面，不少人都表示不想與個性有缺陷的人工作，例如「整天抱怨、充滿負面情緒的人」、「轉數慢的人」、「長期處於煩躁狀態的人」等，亦有人變相抱怨同事「花大部分時間討好上司，做與主要工作無關的事」、「犯錯扮無錯的人」、「無事搵事做，累全組人一齊OT」等等。

綜合多種類型，讓我們來看看網民對於「難頂」同事的想法。

■圖看網民無法與甚麼同事相處■

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在職場上總會遇上各種各樣的同事，不過大部分都離不開同事的工作態度、個性、處事方式等。只要在工作上多為別人設想，思考自己要求是否過份，這樣自然不會成為別人不想與你共事的同事。

責任編輯：陳玉蓮

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