【KKplus】挨跌「天線得得B」賠錢事件　有投保家居保險可獲賠？

一位小朋友不小心挨近玩具店的大型「天線得得B」，其後公仔隨即倒下並粉碎，父母即場賠償3萬多元。其後父母翻看影片發現兒子並非踢跌有關公仔，而是輕輕一挨就倒下，最終玩具店道歉並退還有關款項。

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店舖若有投保財產保險 可以索償

我們可以假設一些情景，探討保險能否為店舖及消費者轉嫁風險提供保障。如果本身這間企業有為舖頭購買財產保險，相信即使有顧客損毁昂貴產品，亦可以向保險公司索償。

退一萬步，假設顧客真的是因為自身疏忽而毁壞了店舖財物，原來本身有投保家居保險，而該家居保為其個人及家人提供「全球個人第三者責任保障」，包括家居範圍以外的財物損失，就可以將有關損毁「天線得得B」引致的賠償轉嫁予保險公司。

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家居保財產損失保障 並不限於家居

以AIG萬家寶Plus加強版綜合家居保險為例，其條款列明會為受保人及家人提供「法律責任保障」，包括在世界各地（包括美國/加拿大）因個人疏忽引致第三者身體傷亡或財物損毀而需負上的法律責任，但須以香港法律為準，最高賠償額為100萬港元。

OneDegree家居保險亦保障受保人及其家人對第三者造成的身體傷害或對屬於第三者的意外財物損失作出賠償，有關金額為1,000萬至1,500萬港元不等，前提是有關事件出現在香港，或承擔法律責任的受保人在其他國家或地區未連續停留30日，以及被具司法管轄權的法院裁定有法律責任支付該款項。

FWD富衛家居保亦列明，如果受保人或家庭成員因疏忽而導致他人身體傷亡或財物損失，而需負上的法律責任乃作出金錢賠償時，同樣地有關訴訟須由香港法庭處理，最高賠償額為500萬港元。

此外，Zurich蘇黎世保險自選家居保險計劃-住戶保險，為受保人及住戶成員提供高達1,000萬港元法律責任保障，包括個人全球責任，並不止作為業主、佔用人、寵物主人、租客的責任，以及業主就公用地方承擔的責任。

不過，值得注意的是，並非所有家居保險均提供家居以外的個人法律責任提供賠償，故此投保人如希望獲得有關保障時，應注意保險產品條款，往後我們亦會就家居保險有關條款作出全面比較。

涉及財物損毁 宜先報案處理

事實上，受保人要向保險公司索償第三者責任保險並不容易，需要經過繁複程序，例如需要先報案處理，同時向保險公司作出申報，亦需要保留已損毁的物品。當法庭判斷受保人需要作出賠償，有關家居保或能發揮保障法律責任功能，惟實際賠償額視乎眾多因素。

簡單而言，家居保受保人宜留意以下5個事項：

檢查您的保單是否涵蓋有關索償項目。

假如涉及財物損毀，請向警方投案並向保險公司提供警方參考編號。

請於事件發生日起指定日子內，遞交已填妥的索償申請表及相關文件。

請勿棄掉任何已損毀的物品，因為保險公司有可能在處理索償時需要查看有關物品，以作為索償程序一部。

切勿與任何第三方人士交涉，或承認任何第三方責任。

最後，消費者如果想查詢家居保保障詳情，宜諮詢保險公司代理及經紀專業意見，或直接向保險公司作出查詢。

本文最後更新日期2022年5月24日

【文章來源：10Life；原題：「天線得得B」挨跌咗 家居保險可以賠？】

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