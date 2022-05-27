adidas推4大足球隊全新開季戰衣　阿仙奴,皇馬,祖雲達斯,拜仁慕尼黑「忠粉」各自入座

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筆者不是足球迷，所以從來都沒擁有個一件足球球隊tee，但身旁卻有不少朋友在這方面花費甚鉅，而且往往一擲千金花在自己喜歡的球隊身上，以表忠貞。adidas今季就最厲害，囊括4大球隊戰衣，而且更同一時間推出，好等fans各自對號入座。
過往世紀球星所推出的球衣其銷量甚至可達天文數字，就以早年的「C朗」為例子，時為2013年，當時印有他名字和球隊號碼的球衣，總銷量就已經多過曼聯及巴塞以外所有足球隊全隊的銷量總和﹗
因此，這一個金礦亦是運動品牌從來都非常專注開發的項目，所以最近adidas一口氣推出皇家馬德里、阿仙奴、祖雲達斯和拜仁慕尼黑的2022/23兩季主場球衣，實在來得非常理所當然。
現在的球衣用料方面亦趨向應用環保面料，衫身應用了HEAT.DRY透氣科技和AEROREADY吸汗物料自然不在話下，而且更是100%環保物料，秉承了adidas這年頭產品均以環保為大的宗旨，至於今次4隊球隊的球衣設計上各有千秋，沒有喜愛與否，視乎你是哪一隊球隊的「忠粉」吧。
產品查詢：adidas.com.hk
記者：何偉雄
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌