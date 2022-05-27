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adidas推4大足球隊全新開季戰衣　阿仙奴,皇馬,祖雲達斯,拜仁慕尼黑「忠粉」各自入座

博客 12:06 2022/05/27

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筆者不是足球迷，所以從來都沒擁有個一件足球球隊tee，但身旁卻有不少朋友在這方面花費甚鉅，而且往往一擲千金花在自己喜歡的球隊身上，以表忠貞。adidas今季就最厲害，囊括4大球隊戰衣，而且更同一時間推出，好等fans各自對號入座。

阿仙奴新主場球衣以球隊經典的紅色為主調，配搭白色的衣領與衣袖，白色衣領飾以紅色閃電圖案，後領口的Arsenal字樣標誌呼應酋長球場外棱角分明的雕塑。（球員版$1,099、球迷版$699/圖片品牌提供）

阿仙奴新主場球衣以球隊經典的紅色為主調，配搭白色的衣領與衣袖，白色衣領飾以紅色閃電圖案，後領口的Arsenal字樣標誌呼應酋長球場外棱角分明的雕塑。（球員版$1,099、球迷版$699/圖片品牌提供）

過往世紀球星所推出的球衣其銷量甚至可達天文數字，就以早年的「C朗」為例子，時為2013年，當時印有他名字和球隊號碼的球衣，總銷量就已經多過曼聯及巴塞以外所有足球隊全隊的銷量總和﹗

皇家馬德里球衣以球隊120年歷史為設計靈感，全新主場球衣延續過往純白色，並飾以徽章與紫色細節，向球隊90年代的經典球衣設計致敬。（球員版 $1,099、球迷版 $699/圖片品牌提供）

衣領內側印上120 anos標誌，慶祝球隊成立120週年。（圖片品牌提供）

拜仁慕尼黑新球衣以粗幼不一的白色橫紋貫穿紅色球衣正面。（球員版$1,099、球迷版$699/圖片品牌提供）

後領口印上球隊格言Mia san Mia，以示球隊的自信與堅定鬥志。（圖片品牌提供）

因此，這一個金礦亦是運動品牌從來都非常專注開發的項目，所以最近adidas一口氣推出皇家馬德里、阿仙奴、祖雲達斯和拜仁慕尼黑的2022/23兩季主場球衣，實在來得非常理所當然。

祖雲達斯新主場球衣以2011年起啟用的意大利都靈安聯球場為設計靈感，球衣以獨特的幾何圖案組成間條紋理，呼應球場建築結構中的三角形元素，展示球隊與球迷視之為家的安聯球場的獨有魅力。（球員版$1,099、球迷版$699/圖片品牌提供）

現在的球衣用料方面亦趨向應用環保面料，衫身應用了HEAT.DRY透氣科技和AEROREADY吸汗物料自然不在話下，而且更是100%環保物料，秉承了adidas這年頭產品均以環保為大的宗旨，至於今次4隊球隊的球衣設計上各有千秋，沒有喜愛與否，視乎你是哪一隊球隊的「忠粉」吧。

產品查詢：adidas.com.hk

記者：何偉雄

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撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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