【理財個案】34歲月入7萬望10年後退休　持200萬怎樣創造每月5萬被動收入？

想提早退休，除了要有足夠的儲蓄外，自製穩定的被動收入亦相當重要。有讀者今年34歲，任職銀行，他現時持有200萬元現金，目標10年後退休，想自製每月5萬元被動收入應如何做到？看看龔成是如何回答。

【50歲自僱人士為退休部署 應如何重整200萬元股票組合、100萬元現金？：按此】

讀者：

你好，本人34歲，任職銀行，月入7萬元，租金收入2萬元，家用1.6萬元，未來每月可以有閒錢約4至5萬元投資。

手頭上持有資產： 150萬元現金，存放員工出糧戶口有3%年息

另50萬元現金，存放高息供樓戶口約1.5%年息

自住物業市值約1,200萬元，貸款餘額約450萬元 （月供1.6萬元）

飾金約25萬元

年金已供3年共18萬元

今年3月之前沒有股票投資經驗，財務知識也相當有限。3月首次用約8萬元買騰訊 （00700） 1、中國銀行 （03988） 、中信銀行 （00998） ，未來主要希望透過賺取高股息為財富增值。

希望在10年內退休，每月被動收入5萬元，不知是否可行，故請教一下：

【25歲月入2萬買細價股坐艇 如何重整投資組合助部署買樓？：按此】

龔成︰

如果你希望10年後每月有5萬元現金流，以股息率6%計，你需要本金1,000萬元。

1. 若你要達成目標，你應以增值為主。你持有股票都有質素，但中行 （03988） 、中信銀行 （00998） 主要是收息，增長力不明顯。

出糧戶口、年金、高息供樓戶口同樣都是用作收息，不會有明顯增長，我不建議投放太多資金。

你的年金已經供款3年，宜繼續供款，但不要再加大投入。

安聯派息基金7%回報勉強可以，但你要確保是保證回報，以及不會有賺息蝕價的問題，否則不易投資。

2. 策略上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。你可以用每月的5成儲蓄，即是用25,000元做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

如果你現時沒有太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，就不要持有過多，最多維持2至3成好了，甚至先集中在平穏增長股。

若你有一定投資知識，潛力股比重可以相應調高，佔組合約3至5成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

現時大市只是合理區中下部，假設你用出糧和高息戶口一半資金去投資，即100萬元。這筆資金可以先投入一半，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下一半和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長綫投資。

我假設投資回報有10%（連股息再投資），你需要每月投資50,000元 + 現金100萬元，10年後大約會增值至1,200萬元，故這樣安排相信很大機會達至你的財務目標。

3. 騰訊 （00700） 可以，但中石化 （00386） 主要是收息為主，故不建議。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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