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【經濟分析】瑞聯銀行調低中國全年經濟增長至3.7%　料穩經濟措施不會刺激下半年大幅反彈

個人增值 14:51 2022/05/26

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瑞聯銀行亞洲高級經濟學家Carlos Casanova表示，基於第二季數據進一步轉弱，該行已將中國今年全年的增長預測調降至3.7%。

全年經濟增長預測由5%降至3.7%

繼消費和製造業活動在此前接連兩個月收縮，而4月經濟數據表現再次遜於預期後，預測中國經濟在今年第二季將按年錄得負增長1%，並因此相應地將對內地今年全年的增長預測，由此前的5%調低至3.7%。展望未來，預計人行將在6月全面調降主要政策利率10點子，並在此後繼續透過定向措施，例如調節貨幣總量、降準50至75點子和擴大流動性等以支持經濟。

中國國務院在本周一（23日）召開常務會議，決定實施6方面33項措施以穩經濟，當中包括增加退稅1,400多億元人民幣，使全年退減稅總量達到2.64萬億元人民幣，相當於內地GDP的2.3%，此規模比2020年新冠疫情爆發時的退稅計劃還要大。不過，該行認為一攬子措施不會刺激國內經濟在今年下半年大幅反彈，而誠如主持會議的總理李克強指出，部署新措施旨在「努力推動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區間」。

放寬汽車限購減徵部分乘用車購置稅

當局將為航空業增加1,500億元人民幣的民航應急貸款，並支持發行3,000億元人民幣鐵路建設債券以擴大高鐵發展。此外，所有地方政府專項債額度將尋求在今年8月底前全數使用，而支持範圍亦擴大到新型基礎設施，例如5G網絡、數據儲存等。

另外，中小微企業暫緩繳交三項社保費的政策將延長至今年底，而人行也將今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍；至於中小微企業和個體工商戶貸款、貨車車貸、暫時遇困個人房貸消費貸，在今年內也獲得延期還本付息。值得留意的是，中小微企業聘用中國8成的勞動力。儘管新措施沒有主力促進一般消費，但在汽車銷售於4月按年下跌33.3%的背景下，當局決定放寬汽車限購，並階段性減徵部分乘用車購置稅600億元人民幣。

 

責任編輯：鄭樂怡

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