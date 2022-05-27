【消費優惠】OK便利店限時優惠 Häagen-Dazs脆皮雪糕批$120/6件 精明消費 10:30 2022/05/27 分享： 分享： 球迷要睇波，當然都要有零食係身邊。OK便利店推出4天狂減限時優惠。 珍珍薯片60克裝+可樂/無糖可樂/雪碧/無糖雪碧/芬達/玉泉忌廉500毫升樽裝組合價13元一套 Häagen-Dazs脆皮雪糕批120元有6件，更可加10元買第7件； 藍冰啤酒500毫升罐裝15元有3件及佳得樂600毫升樽裝10元一件。 ▼點擊圖片放大 +2 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至5月27日） 今日 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至5月27日） 【消費優惠】鮮選壽司藍灣廣場店開幕 惠顧滿$500送主題布袋 今日 【消費優惠】鮮選壽司藍灣廣場店開幕 惠顧滿$500送主題布袋 【信用卡比較】5張年薪要求15萬以下信用卡 邊間迎新優惠最吸引？呢間送限量版麻雀套裝 2022/05/26 【信用卡比較】5張年薪要求15萬以下信用卡 邊間迎新優惠最吸引？呢間送限量版麻雀套裝 【消費優惠】時代廣場展銷集即日至5月30日 名牌/運動服飾/童裝低至1折 2022/05/26 【消費優惠】時代廣場展銷集即日至5月30日 名牌/運動服飾/童裝低至1折 【消費優惠】惠康搶鮮震撼價 CJ韓式煎餃$16 網紋瓜$59/個 2022/05/26 【消費優惠】惠康搶鮮震撼價 CJ韓式煎餃$16 網紋瓜$59/個 著數優惠 便利店 雪糕 啤酒 OK便利店 經濟 組合