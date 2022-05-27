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【消費優惠】OK便利店限時優惠　 Häagen-Dazs脆皮雪糕批$120/6件

精明消費 10:30 2022/05/27

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球迷要睇波，當然都要有零食係身邊。OK便利店推出4天狂減限時優惠。

  • 珍珍薯片60克裝+可樂/無糖可樂/雪碧/無糖雪碧/芬達/玉泉忌廉500毫升樽裝組合價13元一套
  • Häagen-Dazs脆皮雪糕批120元有6件，更可加10元買第7件；
  • 藍冰啤酒500毫升罐裝15元有3件及佳得樂600毫升樽裝10元一件。


     
    • 點擊圖片放大
    +2

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欄名 : 消費錦囊

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