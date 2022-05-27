【消費優惠】天仁茗茶太古店第二杯半價　豐澤網店快閃育兒產品低至8折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 天仁茗茶 ： 太古店限定第二杯半價



天仁茗茶太古店進行限時優惠，由即日起至6月5日，憑截圖購買任何茶飲，即可享第二杯半價優惠！

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2.豐澤 ： 網店快閃購育兒產品低至8折

豐澤網店逢星期四推出豐澤快閃購，今期多款奶嘴消毒機、嬰兒手推車、吸奶器等育兒產品限時限量低至8折。

Philips Avent 蒸氣消毒烘乾機連Natural 奶瓶125毫升/4 安士1個+安撫玩咀2個由890元減至788元、Combi F2 AF 嬰兒手推車由1,699元減至1,452元、Beaba Babycook NEO 4合1嬰兒蒸煮攪拌輔食機由2,299元減至1,954元。

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3.康文署 ：7.1免費開放康樂設施

為慶祝香港回歸25周年，康文署斥資約3億元舉行多項文藝及康體活動，包括於7月1日舉辦「回歸25周年—免費玩盡康樂設施」，市民可以個人身份免費使用大部分室內及室外康樂設施及公眾游泳池。有興趣的市民可於7日前透過「康體通」網上系統預訂，或親身到訂場櫃枱預訂設施，要留意不包括運動場、足球場及渡假營。

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