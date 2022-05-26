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【職場趨勢】香港打工仔唔再搵錢至上？　調查顯示逾6成人更看重Work-Life Balance

個人增值 15:33 2022/05/26

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香港一直都被人覺得是一個「搵錢至上」的地方，打工仔最愛「錢」，但疫情過後，港人對於工作及金錢的看法似乎有所改變。國際人力資源機構Randstad於今年1月份進行調查，訪問了3,027名年齡介乎18至64歲的打工仔，結果發現逾6成受訪打工仔認為最重要的價值是「Work-life balance」（工作與生活的平衡）， 此價值在調查中10年來首次超越「吸引的薪酬及福利」選項。

疫情影響打工仔看法

調查顯示，選項「有吸引力的工資和福利」按年下降2個百分點至60.2%，「工作與生活的平衡」選項則有60.4%受訪者選擇，稍為超越前者。有85%受訪港人指，他們已採取行動去達到「Work-life balance」。32%受訪者表示他們減少了加班時間，29%的人則決定以彈性時間工作。除了「工作與生活的平衡」目前受到打工仔重視外，財務健康、工作保障及愉快的工作氛圍都是打工仔看重的，比重分別有49%、48%及44%。

總括而言，一間公司想留住員工，要有具競爭力的工資水平之外，亦要讓員工可以達致「工作與生活的平衡」，若員工能夠在這兩方面得到滿足，考慮轉工的機會亦會減少。

■2022年5大員工價值主張■

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【Klook推「Workcation」員工可不扣假邊工作邊旅行30日 ：按此】 

 

責任編輯：陳玉蓮

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