  • 27°C
香港時間 : 2022526日 (週四) 16:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【信用卡比較】5張年薪要求15萬以下信用卡　 邊間迎新優惠最吸引？呢間送限量版麻雀套裝

14:45 2022/05/26

分享：

分享：

香港人經常以信用卡消費，希望可以先買後找數，同時亦想賺取信用卡積分獎賞。不過市面上信用卡種類多，大家可能不妨先參考信用卡的迎新獎賞，以決定申請那一張信用卡。本網為大家整理了5張15萬以下年薪的信用卡，並列出它們的迎新獎賞及條件，馬上睇下邊一張最吸引啦！

在5張信用卡中，最優惠的是渣打Smart信用卡，其中之一迎新獎賞的條件中列明無簽帳要求，但可享額外800港元現金回贈，其餘4張則需要持卡人於指定期內簽帳指定金額才可享有迎新優惠。

星展銀行送限量版麻雀套裝

相信除了現金回贈和積分優惠外，禮品作為迎新獎賞都相當吸引。星展銀行的DBS COMPASS VISA信用卡的迎新優惠，只要持卡人在發卡後的3個月內簽帳滿6,800元或以上，就可以獲得DBS COMPASS VISA限量版黑色麻雀套裝或復刻版金色麻雀套裝。

5間銀行信用卡迎新獎賞及條件一覽

（按年薪要求高至低排列）

    點擊圖片放大
    +7
    +6

更多相關信用卡的優惠詳情及申請，可瀏覽相關銀行網頁。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】時代廣場展銷集即日至5月30日　名牌/運動服飾/童裝低至1折　
今日
【消費優惠】時代廣場展銷集即日至5月30日　名牌/運動服飾/童裝低至1折　
【消費優惠】惠康搶鮮震撼價　CJ韓式煎餃$16　網紋瓜$59/個
今日
【消費優惠】惠康搶鮮震撼價　CJ韓式煎餃$16　網紋瓜$59/個
【NFT】譚仔NFT白名單活動5月26日開始　消費講「姐姐我要白名單」送白名單機會卡（附詳情）
2022/05/25
【NFT】譚仔NFT白名單活動5月26日開始　消費講「姐姐我要白名單」送白名單機會卡（附詳情）
【消費優惠】百佳原箱優惠　維他冷泡無糖鐵觀音飲品$39.9/箱
2022/05/25
【消費優惠】百佳原箱優惠　維他冷泡無糖鐵觀音飲品$39.9/箱
【消費優惠】莎莎好物激減推介　防曬乳液驚喜價$69
2022/05/25
【消費優惠】莎莎好物激減推介　防曬乳液驚喜價$69
星展銀行 積分優惠 麻將 網上購物 電子支付 家品 保險公司 著數優惠 美食 商場活動

上一篇文章

【理財個案】34歲月入7萬望10年後退休　持200萬怎樣創造每月5萬被動收入？

下一篇文章

【移民英國】英國租金升至14年高　邊度按年升14.6%？ 一文看清10大加租最勁城市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款