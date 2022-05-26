【信用卡比較】5張年薪要求15萬以下信用卡　 邊間迎新優惠最吸引？呢間送限量版麻雀套裝

香港人經常以信用卡消費，希望可以先買後找數，同時亦想賺取信用卡積分獎賞。不過市面上信用卡種類多，大家可能不妨先參考信用卡的迎新獎賞，以決定申請那一張信用卡。本網為大家整理了5張15萬以下年薪的信用卡，並列出它們的迎新獎賞及條件，馬上睇下邊一張最吸引啦！

在5張信用卡中，最優惠的是渣打Smart信用卡，其中之一迎新獎賞的條件中列明無簽帳要求，但可享額外800港元現金回贈，其餘4張則需要持卡人於指定期內簽帳指定金額才可享有迎新優惠。

星展銀行送限量版麻雀套裝

相信除了現金回贈和積分優惠外，禮品作為迎新獎賞都相當吸引。星展銀行的DBS COMPASS VISA信用卡的迎新優惠，只要持卡人在發卡後的3個月內簽帳滿6,800元或以上，就可以獲得DBS COMPASS VISA限量版黑色麻雀套裝或復刻版金色麻雀套裝。

■ 5間銀行信用卡迎新獎賞及條件一覽 ■

（按年薪要求高至低排列）

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

更多相關信用卡的優惠詳情及申請，可瀏覽相關銀行網頁。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經