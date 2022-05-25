【移民英國】英國租金升至14年高　邊度按年升14.6%？ 一文看清10大加租最勁城市

全球各地都面對高通脹的問題，而英國租金亦持續高企，今年租金水平創2008年以來新高，倫敦平均月租達1,698英鎊（約1.6萬港元），曼徹斯特 （ Manchester ） 租金按年更升14.3%。近年不少港人有意移居英國，出發前不妨先了解當地的租金水平，做好財務上的準備。

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近年英國租金水平不斷飆升，根據當地房地產網站Zoopla，租金在2022年第一季度上升11%，達每月995英鎊（9,788港元），較疫情剛爆發時增加88英鎊（865港元）。

租金高企加重租戶的負擔，現時平均租金佔英國單身人士37%收入。至於首都倫敦方面，這個比例上升到52%，是自2020年3月以來的最高水平。

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Zoopla指， 倫敦的租金也從2021年10%的跌幅中強勁反彈， 隨着學生、上班族和國際需求的推動下，首都的平均年租金增長率在今年第一季度末上升至15%。倫敦最新的平均月租達1,698英鎊（ 約1.6萬港元 ），Zoopla估計，在未來1年內，倫敦新租約的平 均年租將超過20,000英鎊（約19萬港元，即月租約 1.58萬港元 ）。 Zoopla研究主管GráinneGilmore表示，英國急增的租樓需求將會在今年第二至第三季度恢復正常，屆時租金增長水平將有所放緩。

根據Zoopla的數據，截至今年3月， 曼徹斯特（ Manchester ）租金按年升14.3%，成為升幅最高城市，隨後分別是貝爾法斯特（ Belfast ）、伯明翰（ Birmingham ）等。

■英國10大租金升幅最勁城市■





















責任編輯：李瑩

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