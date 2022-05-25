  • 26°C
香港時間 : 2022525日 (週三) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民英國】英國租金升至14年高　邊度按年升14.6%？ 一文看清10大加租最勁城市

19:08 2022/05/25

分享：

分享：

全球各地都面對高通脹的問題，而英國租金亦持續高企，今年租金水平創2008年以來新高，倫敦平均月租達1,698英鎊（約1.6萬港元），曼徹斯特Manchester租金按年更升14.3%。近年不少港人有意移居英國，出發前不妨先了解當地的租金水平，做好財務上的準備。

【英國通脹創40年新高 近3成英國人慳到唔食飯？：按此

近年英國租金水平不斷飆升，根據當地房地產網站Zoopla，租金在2022年第一季度上升11%，達每月995英鎊（9,788港元），較疫情剛爆發時增加88英鎊（865港元）。

租金高企加重租戶的負擔，現時平均租金佔英國單身人士37%收入。至於首都倫敦方面，這個比例上升到52%，是自2020年3月以來的最高水平。

【一家三口擬3年後移居英國 如何滾存置業資金及生活費至250萬？：按此

Zoopla指，倫敦的租金也從2021年10%的跌幅中強勁反彈，隨着學生、上班族和國際需求的推動下，首都的平均年租金增長率在今年第一季度末上升至15%。倫敦最新的平均月租達1,698英鎊（約1.6萬港元），Zoopla估計，在未來1年內，倫敦新租約的平均年租將超過20,000英鎊（約19萬港元，即月租約1.58萬港元 ）。Zoopla研究主管GráinneGilmore表示，英國急增的租樓需求將會在今年第二至第三季度恢復正常，屆時租金增長水平將有所放緩。

根據Zoopla的數據，截至今年3月，曼徹斯特（Manchester）租金按年升14.3%，成為升幅最高城市，隨後分別是貝爾法斯特（Belfast ）、伯明翰（Birmingham）等。

■英國10大租金升幅最勁城市■

 

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 移民攻略

最新專欄文章 更多

【移居台灣】台灣暫緩放寬港人定居條件　陸委會：待爭取共識後再推動
2022/05/03
【移居台灣】台灣暫緩放寬港人定居條件　陸委會：待爭取共識後再推動
【移居台灣】台灣擬放寬港人定居條件　專業人士連續居留5年可申定居
2022/04/21
【移居台灣】台灣擬放寬港人定居條件　專業人士連續居留5年可申定居
【移居台灣】移居台灣港人數目大減　今年首2個月人數跌25%
2022/04/19
【移居台灣】移居台灣港人數目大減　今年首2個月人數跌25%
【移民澳洲】今財年設16萬個永久居民配額　偏遠地區名額倍增
2022/03/31
【移民澳洲】今財年設16萬個永久居民配額　偏遠地區名額倍增
【移居台灣】台灣開放港澳居民網上申請入出境許可證　3月25日起生效
2022/03/24
【移居台灣】台灣開放港澳居民網上申請入出境許可證　3月25日起生效
海外物業 貝爾法斯特 伯明翰 移民 香港 英國 倫敦 英鎊 曼徹斯特

下一篇文章

【收息股】6月共24隻藍籌股除淨　一文看清除淨日期及最新派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款