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【Rolex】買股失利不如投資「撈」？　5款升值能力最強勞力士　4年間升值逾3倍

16:49 2022/05/25

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環球股市波動，虛擬貨幣市場更出現「幣災」，經濟衰退危機逼近，投資保值或博升值，還有甚麼選擇？勞力士（Rolex）除了是不少男士趨之若鶩的名錶，其價格也相對穩定，部分款式更在二手市場熱炒，具升值潛力。有二手腕錶交易平台「Time 4 Diamonds」公開二手Rolex腕錶市價，當中5款升值力最強的勞力士腕錶，升幅最多的4年間升值348%！

【Rolex官網價入唔到手「硬食」炒價！ 呢款Daytona 64萬先入到手！：按此

根據Time 4 Diamonds公布的數據所見，5款的勞力士腕錶在2018至2022年3月期間，普遍錄得1至3倍升幅。Time 4 Diamonds分析指，隨着市場需求愈來愈大，勞力士的供應無法滿足急劇增長的需求，令勞力士變得愈來愈稀缺，其市場價格隨時間的推移而上漲，令勞力士成為一種資產。另外，勞力士今年初宣布加價4.2%，更增加勞力士的投資價值。

升幅最勁的為Daytona「綠金迪」，4年間升值348%，二手市場價格由2018年8月約22.5萬港元，升到2022年3月約106.5萬港元，升值逾78.6萬港元。至於2013年Daytona五十周年推出的「冰藍迪」，在4年間升值276%，二手市場價格由2018年8月約44.4萬港元，升到2022年3月約167萬港元，升值逾122.9萬港元。


■5款升值能力最強勞力士■
（按4年間升幅排名）

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責任編輯：李瑩

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