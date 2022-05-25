【投資策略】避險買收息股要知3個關鍵指標

論是美股及港股近日都十分波動，很多人都轉投買高息股。而為了真正從股息投資中獲得最大收益並避免陷入股息陷阱，以下是股息投資者在分析股息股票時應該牢牢理解的三個指標。

1. 派息比率

一個衡量公司實力及其持續支付股息以及定期增加股息的能力的指標稱為派息率。派息率是公司總盈利中用於支付股息的百分比。如果一家公司的年每股盈利為12元並支付每股3元的股息，則其派息率為25%。

當一家公司多年來一直在增加股息但其盈利沒有跟上時，該比率開始攀升。對於大多數股票而言，超過100%的派息率，並且持續超過一個季度，就應視為警號，因為如果公司支付的金額超過其盈利，將無法在不承擔嚴重債務的情況下維持這一水平。你也不希望一家公司支付過多的股息，因為公司應該起碼用部份的錢來繼續對自身進行再投資以保持增長。公司的派息率沒有對錯之分，但一般來說，30%到60%之間的派息率被認為是「可持續的」。對於房地產投資信託基金（REITs），該比率可高達90%，並且仍然具有可持續性。

投資者要留意，當該比率在很長一段時間內攀升至可持續性有疑慮時，請密切關注公司的財務狀況，因為有些事情是不對的。

2. 股息增長率

大多數投資者試圖關注公司的未來潛力，而不是僅僅根據當前指標做出決策。對於股息投資者來說，公司當前的股息收益率很重要，但股息增長率（每年股息增長多少）可能更為重要。兩家公司可以一樣有4%的股息收益率，但如果一家公司每年增加股息，這是更具吸引力的選擇。

投資者應將股息股票研究重點放在那些設法保持股息持續增長的公司，因為這表明無論經濟狀況或市場低迷如何，公司都在產生充裕的現金流。

3. 現金流

說到現金流，公司的現金流是另一個經常被忽視的重要指標。在任何企業中，有更多的錢進來而不是出去是至關重要的。否則，該業務是不可持續的。對於許多公司來說，支付股息是資金流出公司的最大原因之一。作為股息投資者，你希望你的公司擁有強勁的現金流，因為它顯示了公司持續支付股息的能力。此外，公司手頭有現金以重新投資以實現增長或捕捉其他機會，也是一個好指標。

如果一家公司的現金流疲軟就可能不會增加股息，而且減少或暫停股息的機會就會增加。強勁的現金流為公司提供了靈活性。

總結來說，投資收息股最為重要是分析公司前景及派息可持續性，不要只着眼於當前股息率。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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