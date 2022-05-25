【投資分析】美股熊市到來經濟必衰退？　景順：長綫買入科技股機會

標普500指數一度從去年歷史高位累跌兩成，被視為進入「技術性熊市」。很多人一聽到熊市總會很慌張，但有市場分析指熊市並非是經濟衰退即將來臨的明確信號。雖然大多數熊市確實預示著衰退，但並非所有熊市都是如此。

景順首席全球市場策略師Kristina Hoope表示，最近三次標準普爾500指數熊市之後都出現衰退，但在1987年、1961年及1966年的熊市之後，美國經濟並沒有出現衰退。

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可在熊市中尋找投資機會

Kristina Hoope提到，通常熊市的深度和長度與經濟衰退的深度和嚴重程度有一定的相關性。例如，2020年的標準普爾500熊市持續了不到兩個月，而2020年的衰退也非常短暫。相反，2007至2009年的熊市，標準普爾500指數下跌了56%，並被認定是2008至2009年全球出現嚴重衰退的領先指標。

但其實熊市也可以帶來投資機會。在熊市中，股票可能會超賣。市場情緒通常非常消極，負面的頭條新聞都集中在股市拋售上。情緒會佔據主導地位，加劇拋售，進而讓情緒更加不理性。每一次標準普爾500熊市之後都伴隨復甦，令指數創下新高。不過需要注意的是，有時恢復可能需要很長的時間才會出現。

科技板塊中的投資機遇



本月全球市場出現熊市。科技股是一大主要看跌板塊。Kristina Hoope認為是有原因的，因為科技股的估值更高，而當利率上升時，成長性更高的股票可能會面臨更大的下行壓力。當拋售情緒加劇時，股票可能會在熊市中出現超賣，從而大大降低了市場的理性程度。儘管當前的拋售始於投機性更強的科技板塊，但現已蔓延到資產負債表狀況良好的大型公司。她認為當前的估值重估已經有些過頭了，Kristina Hoope亦相信聯儲局的政策最終不會像市場目前預期的那樣收緊。

在通脹較高的環境中，她發現科技板塊通常很具有吸引力，因為它通常具有更大的利潤率，因此可以承受更高的投入成本。科技板塊雖然仍然很昂貴，但估值遠低於科技泡沫時期，認為這是長期投資者可考慮選擇性地增持科技股的時候。

考慮到聯儲局將在大約一周內開始量化緊縮，在不久的將來可能會出現更多的波動和拋售。然而，市場的任何疲軟都可為長期投資者提供買入科技股的機會。熊市到來，機會也隨之出現。

責任編輯：陳玉蓮

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