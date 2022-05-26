【消費優惠】惠康搶鮮震撼價 CJ韓式煎餃$16 網紋瓜$59/個 精明消費 09:00 2022/05/26 分享： 分享： 惠康今期搶鮮震撼價食材，包括有精選有CJ韓式煎餃，只需要16元，星露網紋瓜59元一個及日本德將白蛋20元有10粒等，覺得抵就要係5月26日前去掃貨啦！ ▼點擊圖片放大 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【NFT】譚仔NFT白名單活動5月26日開始 消費講「姐姐我要白名單」送白名單機會卡（附詳情） 2022/05/25 【NFT】譚仔NFT白名單活動5月26日開始 消費講「姐姐我要白名單」送白名單機會卡（附詳情） 【消費優惠】百佳原箱優惠 維他冷泡無糖鐵觀音飲品$39.9/箱 2022/05/25 【消費優惠】百佳原箱優惠 維他冷泡無糖鐵觀音飲品$39.9/箱 【消費優惠】莎莎好物激減推介 防曬乳液驚喜價$69 2022/05/25 【消費優惠】莎莎好物激減推介 防曬乳液驚喜價$69 【消費優惠】THE MATCHA TOKYO抺茶軟雪糕買一送一 2022/05/24 【消費優惠】THE MATCHA TOKYO抺茶軟雪糕買一送一 【賞你住】2萬個名額5月24日起推出 輸入指定推廣碼向酒店預訂（附預訂方法） 2022/05/23 【賞你住】2萬個名額5月24日起推出 輸入指定推廣碼向酒店預訂（附預訂方法） 家電 食用安全 美食 蛋 食譜 著數優惠 日本 香港 魚 經濟