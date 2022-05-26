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【消費優惠】惠康搶鮮震撼價　CJ韓式煎餃$16　網紋瓜$59/個

精明消費 09:00 2022/05/26

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惠康今期搶鮮震撼價食材，包括有精選有CJ韓式煎餃，只需要16元，星露網紋瓜59元一個及日本德將白蛋20元有10粒等，覺得抵就要係5月26日前去掃貨啦！

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欄名 : 消費錦囊

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