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【消費優惠】点点綠有機及天然蔬菜2件8折　7-Eleven用PayMe買滿$20即回贈$6

精明消費 07:00 2022/05/26

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 点点綠 ：有機及天然蔬菜2件8折

鐘意天然嘢的各位一定唔可以錯過。由即日起至5月29日，到点点綠門市購買2包或以上的有機及天然蔬菜，即可享正價8折優惠！

    點擊圖片放大

2. 7-Eleven：用PayMe買滿$20即回贈$6

去7-Eleven買嘢用PayMe單一消費滿20元，即可享6元回贈！優惠期至6月14日，不過要留意每位用戶在推廣期內最多可享兩次優惠。

    點擊圖片放大

3. 珍煮丹：逢星期一買一送一

下星期一睇定啦！珍煮丹推出醒神限定優惠，逢星期一惠顧任何飲品一杯，即可免費贈送同款飲品一杯，快啲約埋朋友仔同事仔一齊分享滋味！不過要留意推廣期有限，優惠截止日期另行公布。以上優惠只適用於珍煮丹香港銅鑼灣、葵芳及上水分店。

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欄名 : 今日優惠精選

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