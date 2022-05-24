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【投資分析】亞太區首季股息增長8.1%　惟香港受防疫限制影響基本股息減

個人增值 16:40 2022/05/24

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根據駿利亨德森全球股息指數，亞太區（包括日本和新興亞洲地區）今年第一季度股息開局穩健，整體增長8.1%至339億美元，是該地區在疫情初期下滑後連續第四個季度實現增長。季節性模式意味着澳洲和印度對增長的貢獻最大，但香港和新加坡的支出按年下降。

全球股息總額在第一季度達3,025億美元，增長11%，打破以往首季股息為淡季的格局。基本增長更強勁，增加達16.1%。今年第一季度的增長反映了全球大部地區在上一年度至今年年初都經歷了後疫情時期強勁的經濟反彈。全球中有81%在第一季度派息的公司按年增加其股息，另有13%公司則維持股息不變。

香港上市公司首季減派息

第一季度通常是亞洲股息的淡季，在礦業和銀行的推動下，澳洲的股息上漲了 13.2%。香港受嚴謹的社交距離限制措施影響，基本股息下降12.4%，而恒生銀行 （00011） 減派息三分之一佔大部分的損失。首季有派息的公司為數不多，亦只有龍湖集團 （00960） 一間公司的派息有所增加。台積電為這季指數中唯一一間台灣公司有派息，並將股息提高了10%，但同季在新加坡唯一的派息公司新加坡電信則再次減息。

印度整體股息見升37.5%，基本增長25.9%。指數中幾乎所有印度公司都提高了派息率。

在這一淡季中，日本有94%的公司維持股息不變或增加了股息，並錄得13.2%的基本增長。輪胎公司普利司通和製藥公司中外製藥是對日本股息增幅貢獻最大的公司。

2022年全球經濟前景甚為不明朗。因此，駿利亨德森對今年的股息預期維持不變。然而，考慮到第一季的強勁表現，我們現在預計全球股息將達1.54 萬億美元，整體增長為4.6%，相當於基本增長7.1%。

環球風險對股息影響或在今年後浮現

環球股票收益客戶投資組合經理Jane Shoemake表示，受惠於強勁的石油及採礦業，全球股息在今年有一個良好的開端。在廣泛的基礎上看到了跨行業和跨地區的增長。儘管如此，全球經濟仍面臨許多挑戰，包括烏克蘭戰爭、地緣政治緊張局勢、能源和大宗商品價格高企、通貨膨脹以及利率上揚。由此產生對經濟增長的下行壓力將影響多個行業的企業利潤。

這些挑戰也意味着全球經濟存在更大的不確定性，這將可能影響企業決策。對股息的影響可能會在2022年之後浮現，但重要的是，股息的波動性遠低於利潤。後者通常在經濟周期中發生巨大變化，但股息往往更加穩定。事實上，股息已經超過新冠疫情前的高位，這引證了股息是長期收入增長的可靠來源。此外，這種增長意味着股息可為抵禦通貨膨脹提供現金儲蓄不能做到的保障。

 

責任編輯：鄭樂怡

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