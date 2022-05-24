【信用卡優惠】香港首個個人化信用卡優惠平台　覆蓋480張信用卡逾6,000項優惠

你有沒有試過購物後才發現原來持有某銀行的信用卡，可以節省一筆可觀的金額？總是覺得自己錯過不少信用卡優惠，但又無從入手？香港金融科技初創企業、數碼港培育初創krip發布香港首個個人化、全面和綜合的信用卡優惠平台應用程式（app），覆蓋480張信用卡及扣賬卡相關優惠，為用戶提供個人化信用卡資訊。



涵蓋市民日常生活七大類別



krip平台資料庫包括3,000間商戶、480張香港信用卡及扣賬卡，合共超過6,000項優惠。消費者透過krip HK手機應用程式，可發掘到附近商戶的實時優惠，涵蓋餐飲、時尚和配飾、美容和保健、娛樂和生活品味、居家生活，旅遊以及醫療保健七大類別。

另外，用戶可在平台搜尋商戶類別、輸入商户或餐廳名稱，或瀏覽用户附近的店鋪， 發掘優惠。用戶註冊後，可點選他們所擁有信用卡，掌握最新相關信用卡的優惠，篩去不適用資訊，以獲取更簡易、快捷和個人化的體驗。

創辦人受親身經歷啟發

krip創辦人王博（David） 分享個人經驗，他指自己有次為母親購買茶葉作生日禮物時，銷售員詢問他是否持有某張信用卡，若有則可享受某優惠。這一尋常的動作竟可讓他節省高達10%！David突然發現，原來他不知道以往曾錯過多少信用卡優惠，當中累計可節省用作儲蓄的金錢究竟有多少。

故此他認為這意味信用卡優惠推廣市場存在一大缺口。消費者若能從簡單直接、綜合的平台輕易探索專屬於他們的優惠資訊，即可充分享受作為信用卡持卡人的權益。希望透過應用程式協助港人全面發揮信用卡優惠的潛力，運用信用卡精明消費，不再單靠運氣才享受到應有的優惠。

責任編輯：陳玉蓮

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