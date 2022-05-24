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【ESG】可持續能源基金表現比較　邊隻3年年度化回報近20%？

17:29 2022/05/24

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因應俄烏局勢及可持續發展的大趨勢，歐盟公佈名為「REPowerEU」3,000億歐元的能源轉型計劃，以擺脫對俄羅斯的依賴。發展可再生能源為環球市場的大趨勢，投資者除了可選擇投資個股外，亦可以投資主題基金捕捉機遇。

【綠債以外的選擇？ 派息ESG債券基金年息高達7.28厘：按此

歐盟公布能源轉型計劃

因應歐盟公布名為「REPowerEU」3,000億歐元的能源轉型計劃，瑞士百達資產管理主題股票投資客戶投資組合經理程馨誼發表評論指，面對減碳的迫切需要，這需要廣泛實現能源轉型，不僅包括可再生能源能源供應，還涉及電動交通工具、為樓宇配備能源效益和熱泵解決方案、推動各行業採用低碳生產流程，以及緊貼趨勢並應用最新的製造、自動化、人工智能、物聯網以及能源儲存等科技。她認為，在能源轉型的大趨勢下，上述的細分板塊背後的長期趨勢，會受到基本驅動因素的有力支撐。

【銀行認購ESG投資優惠一覽 邊間提供抽獎贏iPhone 13 Pro？：按此

3年年度化回報近20%

投資者若想看好能源轉型的投資主題，可透過投資主題基金捕捉機遇。根據證監會網站搜尋認可ESG的基金資料，認可的基金有不同的投資主題，包括可持續能源、應對氣候變化及水資源等。根據名單，以可持續能源為投資主題的基金共有6隻，惟年初至今均錄得跌幅，1年回報則只有安聯環保能源基金錄得正回報。較長遠的3年年度化回報，表現較好貝萊德可持續能源基金可達19.20%。

以長期表現較好的貝萊德可持續能源基金，主要投資於發展再生能源的公司，截至今年4月30日，其投資組合中主要持股包括義大利國家電力公司Enel SpA、德國供應電力及天然氣的公司萊茵集團、美國能源公司NextEra Energy（美：NEE）、三星SDI及英飛凌 （Infineon Technologies）等其他與再生能源有關的公司。

現時宏觀經濟受加息、高通脹以及經濟增長放緩的風險影響，投資者看好能源轉型的大趨勢，或投資可持續能源基金作為長遠的部署。

■可持續能源基金表現比較■
（根據1年回報表現低至高排列）

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 基金學堂

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