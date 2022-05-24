【NFT】杜汶澤NFT「喱DAO」發行專屬代幣$LATE Token　 公開招募元宇宙女團成員（附報名網址）

杜汶澤策劃的NFT項目「喱DAO」，已於今年2月推出「嘩嘩蛙」，項目今日宣布將開設「喱DAO大笪地」網店並同步發行專屬代幣$LATE Token，建立嶄新代幣經濟圈，以及公開招募元宇宙女團成員。

「喱DAO」與數間香港小店如後街牛扒、Paper & Coffee BU等聯乘，上架一系列精選美食。「嘩嘩蛙」NFT持有人只需在「大笪地」購買飲食券，到實體商店即可換領餐飲體驗，此商店的支付途徑只有$LATE Token，即「喱DAO」同步首次發行的功能性跨鏈代幣，除了可以用來消費購物及參與活動，日後更可就不同項目發展及活動投票，如選女團成員、電影拍攝等。

女團入選者將到韓國集訓

「喱DAO」另一個重頭戲女團企劃亦全速進行中，現正公開招募全球港人參加，組一隊「made in Hong Kong」的女團。女團100%由「蛙友」投票選出4位最終人選，他們將被送到韓國集訓。

「喱DAO」破天荒和韓國娛樂公司合作，由訓練到創作全部經韓國幕後班底主理。請來親手捧紅韓團4 minute及Beast的韓國娛樂界「猛人」朴忠旻負責監製，加上B.A.P.主音大賢負責排舞和訓練，更加會起用韓國導演拍MV，預期7月就可以一睹各參賽者風采。了解報名詳情，可參閱女團招募網站 。

■「喱DAO」NFT■

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責任編輯：區祖飛

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