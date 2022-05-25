【消費優惠】Deliveroo x Donki買滿$150享8折　吉野家早餐煎雞昆布烏冬配日本茶$22

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Don Don Donki ： Deliveroo買滿150元即可享8折

由即日起至6月5日，於Deliveroo戶戶送購買DON DON DONKI貨品滿150元即可享8折！DON DON DONKI於Deliveroo 外賣速遞平台超過900款貨品任你選擇，貨品每星期上新，讓你足不出戶就買到心水產品，不過要留意折扣金額上限為60元。

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2. 吉野家：煎雞昆布烏冬配日本茶$22



早餐食咩好？吉野家一連兩星期推出激安大放送，用22元就可以享用朝食の選煎雞昆布烏冬配日本茶，優惠期至6月5日。

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3. 美心西餅：指定甜品買3件85折

想食甜嘢？由即日起至5月29日，到美心西餅買藍莓焗芝士切餅、片片芒果切餅、粒粒三色西瓜撻、甘栗撻、大甲芋頭Mochi撻及栗子紅豆蛋糕切件等指定甜品滿3件或以上，即可享85折優惠。

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