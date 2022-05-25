  • 24°C
香港時間 : 2022525日 (週三) 08:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】Deliveroo x Donki買滿$150享8折　吉野家早餐煎雞昆布烏冬配日本茶$22

精明消費 07:00 2022/05/25

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Don Don Donki ： Deliveroo買滿150元即可享8折

由即日起至6月5日，於Deliveroo戶戶送購買DON DON DONKI貨品滿150元即可享8折！DON DON DONKI於Deliveroo 外賣速遞平台超過900款貨品任你選擇，貨品每星期上新，讓你足不出戶就買到心水產品，不過要留意折扣金額上限為60元。

    點擊圖片放大

2. 吉野家：煎雞昆布烏冬配日本茶$22

早餐食咩好？吉野家一連兩星期推出激安大放送，用22元就可以享用朝食の選煎雞昆布烏冬配日本茶，優惠期至6月5日。

    點擊圖片放大

3. 美心西餅：指定甜品買3件85折

想食甜嘢？由即日起至5月29日，到美心西餅買藍莓焗芝士切餅、片片芒果切餅、粒粒三色西瓜撻、甘栗撻、大甲芋頭Mochi撻及栗子紅豆蛋糕切件等指定甜品滿3件或以上，即可享85折優惠。

    點擊圖片放大

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】鴻星中菜早茶1元享招牌點心　湊湊火鍋身份證英文名有指定字母享免費開鍋
2022/05/24
【消費優惠】鴻星中菜早茶1元享招牌點心　湊湊火鍋身份證英文名有指定字母享免費開鍋
今日優惠精選 - 【消費優惠】時代廣場展銷集名牌運動服飾低至1折　Crostini至尊曲奇禮盒/至尊蝴蝶酥禮盒買一送一
2022/05/23
【消費優惠】時代廣場展銷集名牌運動服飾低至1折　Crostini至尊曲奇禮盒/至尊蝴蝶酥禮盒買一送一
今日優惠精選 - 【消費優惠】衛訊指定Apple Watch快閃減600元　豐澤網店在家運動家電低至57折
2022/05/20
【消費優惠】衛訊指定Apple Watch快閃減600元　豐澤網店在家運動家電低至57折
今日優惠精選 - 【消費優惠】上水廣場消費指定金額1折換購iPhone13　阿波羅單球雪糕$12
2022/05/19
【消費優惠】上水廣場消費指定金額1折換購iPhone13　阿波羅單球雪糕$12
今日優惠精選 - 東海飲食超值早晨$1享招牌點心　海港飲食堂食外賣北海道松葉蟹298元/隻
2022/05/18
東海飲食超值早晨$1享招牌點心　海港飲食堂食外賣北海道松葉蟹298元/隻
網上購物 網購平台 食譜 芝士 早餐 外賣速遞平台 美食 著數優惠 餐廳 蛋糕

下一篇文章

【消費優惠】榮華糭類產品享9折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
今日優惠精選 - 【消費優惠】鴻星中菜早茶1元享招牌點心　湊湊火鍋身份證英文名有指定字母享免費開鍋
【消費優惠】鴻星中菜早茶1元享招牌點心　湊湊火鍋身份證英文名有指定字母享免費開鍋
【賞你住】2萬個名額5月24日起推出　輸入指定推廣碼向酒店預訂（附預訂方法）
【賞你住】2萬個名額5月24日起推出　輸入指定推廣碼向酒店預訂（附預訂方法）
【消費優惠】榮華糭類產品享9折
【消費優惠】榮華糭類產品享9折
【消費優惠】THE MATCHA TOKYO抺茶軟雪糕買一送一
【消費優惠】THE MATCHA TOKYO抺茶軟雪糕買一送一
【生活津貼】綜援生果金長生津等受惠者　今起獲發額外半個月津貼
【生活津貼】綜援生果金長生津等受惠者　今起獲發額外半個月津貼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款