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【消費優惠】莎莎好物激減推介　防曬乳液驚喜價$69

精明消費 09:00 2022/05/25

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莎莎推出星期一至四驚喜價，優惠期由即日起至5月26日。

曼秀雷敦SUNPLAY防曬乳液69元一件、TSUBAKI 速效滲透修復髮膜75元一件、​COLOR COMBOS 抗菌防敏/抗菌3D美妝蛋29元一件、COW極上美肌沐浴乳（優雅梨香）32.9元一件。

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欄名 : 消費錦囊

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