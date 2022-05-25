【消費優惠】莎莎好物激減推介 防曬乳液驚喜價$69 精明消費 09:00 2022/05/25 分享： 分享： 莎莎推出星期一至四驚喜價，優惠期由即日起至5月26日。 曼秀雷敦SUNPLAY防曬乳液69元一件、TSUBAKI 速效滲透修復髮膜75元一件、COLOR COMBOS 抗菌防敏/抗菌3D美妝蛋29元一件、COW極上美肌沐浴乳（優雅梨香）32.9元一件。 ▼點擊圖片放大 +2 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】THE MATCHA TOKYO抺茶軟雪糕買一送一 2022/05/24 【消費優惠】THE MATCHA TOKYO抺茶軟雪糕買一送一 【賞你住】2萬個名額5月24日起推出 輸入指定推廣碼向酒店預訂（附預訂方法） 2022/05/23 【賞你住】2萬個名額5月24日起推出 輸入指定推廣碼向酒店預訂（附預訂方法） 【消費優惠】7-Eleven夏日優惠 DREYER'S脆皮雪糕批$108/8件 2022/05/23 【消費優惠】7-Eleven夏日優惠 DREYER'S脆皮雪糕批$108/8件 【消費優惠】Sephora首次惠顧滿$500享85折 免費換FRESH面膜體驗裝 2022/05/23 【消費優惠】Sephora首次惠顧滿$500享85折 免費換FRESH面膜體驗裝 【好去處】香港維港凱悅尚萃酒店推泰國主題Staycation 房價$1,210起包自助餐 2022/05/22 【好去處】香港維港凱悅尚萃酒店推泰國主題Staycation 房價$1,210起包自助餐 商場活動 莎莎 蛋 家品 網上購物 家電 著數優惠 市盈率 面膜 3D