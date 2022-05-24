【美股分析】通脹來襲　金寶湯硬淨股價保唔保到？

美股繼續大幅波動，有超過百年歷史的金寶湯大家可能飲過，但股票又是否值得買？賣罐頭湯賣到家傳戶曉，有超過150年歷史的金寶湯（Campbell Soup Company）（美：CPB）。即使年內標普500指數累跌近兩成，金寶湯同期股價不跌反升，表現硬淨，但兩大零售連鎖Target（美：TGT）、沃爾瑪（美：WMT）業績都受通脹所累而大跌，同屬必須消費品的金寶湯會否正步零售巨企後塵？

常春藤球賽後 設計變紅白

紅白兩色醒神罐身是金寶湯標誌，但原本包裝色調是藍橙兩色。一場康奈爾大學對賓夕凡尼亞大學的年度足球賽事，全新的康奈爾紅白球衣令金寶湯管理層眼前一亮，紅白包裝便由1898年起沿用至今。

事實上，公司起源與「湯」扯不上關係。始創人Joseph Campbell從事蔬果批發，1869年與包裝商Abraham Anderson合作成立Anderson & Campbell（金寶湯前身），將蔬果食品放入容器，方便保存及出售。直至1894年企業家Arthur Dorrance接掌公司後才開展番茄湯生意，而令罐頭湯得以暢銷全球，全賴其外甥John T. Dorrance，研發出濃縮技術將湯內水份抽出再放入罐頭內，令濃縮湯可長久保存、兼且重量大減變得易於運送。

主打市場趨成熟 推新策吸千禧客群

零食業務有待追上之同時，百年老店常遇到的問題，金寶湯也不例外，因市場成熟及客戶群老化，自2015年度湯類產品銷售持續下跌；為了向產品需求再注入動力，遂推出Win in Soup 2.0策略，簡單直接說是吸納新血。湯類產品除以多品牌布局，大賣方便煮食、素食、有機健康等新世代概念，目標盡攬千禧客群。近年湯類產品業務的確回勇，2019至2021年度銷售的複合年均增長率達6%；有策略固然重要，疫情持續令留家飲食的頻率增加助力似乎更大。

公司於2020年度經調整每股盈利2.95美元，按年上升28.2%；2021年度增速顯著放緩至1%，至每股2.98美元。疫情有如雙刃劍，由初期對罐頭食品需求急升，到需求逐步回歸常態，要面對高基數壓力。

金寶湯截至今年1月30日止第二季度淨銷售差過市場預期，按年減少3%，至22.1億美元，主因不利的銷量組合差異所致；當中膳食及飲品業務佔12.75億美元，下跌3.2%；零食業務佔9.3億美元，減少2.8%。撇除上年度出售Plum Organics嬰兒食品的因素，第二季度有機淨銷售22.1億美元，跌幅2.1%。

次季收入遜預期 毛利率受壓

新一波疫情及通脹令期內毛利下跌14.5%，至6.7億美元；各項成本上漲導致毛利率顯著收窄4.1個百分點，至30.3%。息稅前溢利下跌19.4%，至3.2億美元；純利2.1億美元，下跌13.4%；每股攤薄盈利70美仙，倒退12.5%。

撇除非經常性因素，第二季度經調整毛利6.7億美元，倒退12.8%；經調整毛利率30.4%，收窄3.4個百分點。經調整息稅前溢利3.2億美元，倒退17%。經調整純利2.1億美元，減少16.4%；經調整每股攤薄盈利跌幅15.8%，至69美仙，略高過市場預期。

管理層維持全年展望目標不變

外在不利因素改變不了，惟有着力控制開支。透過減少廣告及活動推廣，期內市場及銷售開支減少15%，至1.97億美元；同期行政開支亦減少7%，至1.47億美元。另外，公司因應併購活動而實施多年的節流計劃繼續推行，季內成功減省1,500萬美元，令計劃至今已累計節省8.35億美元，距離2025年10億美元目標再推進一步。

透過近期加價將成本上漲轉嫁予消費者，加上材料供應及勞工市場緊張情況正逐步改善，管理層有信心下半年度業績將好轉，全年展望預測維持不變，預期2022年度淨銷售按年持平至上升2%；經調整息稅前溢利倒退介乎1.5%至4.5%；經調整每股盈利介乎2.75至2.85美元，即倒退4%至持平。

3厘息可攻可守

中短綫而言，通脹壓力揮之不去，即使着力控制成本，業績亦難望有重大突破。回歸基本，包裝食品消費需求長做長有，金寶湯龍頭地位難以動搖；兼且有超過3厘股息回報，無需太淡，大可邊收息、邊待協同效益顯現。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：通脹來襲 金寶湯飲得過嗎？（收費文章）】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App