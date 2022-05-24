【消費優惠】榮華糭類產品享9折 精明消費 10:30 2022/05/24 分享： 分享： 端午節就到，由今日起至6月3日，榮華各式粽類產品都會以標準價9折，包括豐盛裹蒸粽、蛋黃金腿咸肉粽及黑糖豆沙梘水粽等，都有優惠！除此之外，仲有其他款式的粽券可以選擇。 榮華網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費優惠 最新專欄文章 更多 【1萬元消費券】恒隆周年消費賞 每星期消費滿$1500獲贈高達$600電子券 2022/04/01 【1萬元消費券】恒隆周年消費賞 每星期消費滿$1500獲贈高達$600電子券 【1萬元消費券】一田推多重消費券提案 最高優惠高達3折 2022/04/01 【1萬元消費券】一田推多重消費券提案 最高優惠高達3折 【1萬元消費券】周生生推三重消費券優惠 買滿$3500即享$500現金折扣 2022/04/01 【1萬元消費券】周生生推三重消費券優惠 買滿$3500即享$500現金折扣 【抗疫支援】3香港支援檢疫人士、醫護及工作人員 免費送100GB+任用社交媒體數據 2022/03/10 【抗疫支援】3香港支援檢疫人士、醫護及工作人員 免費送100GB+任用社交媒體數據 【抗疫支援】csl及1O1O支援醫護 出示員工證免費領取200GB流動數據 2022/03/03 【抗疫支援】csl及1O1O支援醫護 出示員工證免費領取200GB流動數據 著數優惠