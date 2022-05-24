【消費優惠】榮華糭類產品享9折

端午節就到，由今日起至6月3日，榮華各式粽類產品都會以標準價9折，包括豐盛裹蒸粽、蛋黃金腿咸肉粽及黑糖豆沙梘水粽等，都有優惠！除此之外，仲有其他款式的粽券可以選擇。

榮華網店



撰文：hket小編

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