【職場福利】Klook推「Workcation」　員工可不扣假邊工作邊旅行30日　即睇精選6大目的地！

疫情確診人數回落加上各國已陸續放寬入境限制，港人想出國旅行或公幹相對較之前容易。旅遊平台Klook上周宣布推出「Workcation」計劃，讓旗下員工可以在世界任何地方工作及旅遊，Klook更精選6大目的地，員工可以一邊工作一邊在海灘享受日光浴，非常寫意。

30日Workcation同時不扣個人年假

Workcation（辦公渡假）是結合了「工作」（work）和「渡假」（vacation）概念的詞彙，意指遠距離工作，一邊辦公一邊渡假。Klook指，此計劃是容許旗下員工在任何地方工作及旅遊長達30個工作日，且不需扣減個人年假，同時員工可繼續獲取原有的薪金。

計劃透過將工作與休閒結合，讓員工能夠在工餘時間探索海外，深入體驗當地文化，並鼓勵員工與來自世界各地的Klookers工作夥伴見面，透過互相交流刺激更多創新思維。員工於回港檢疫隔離期間，亦可以遙距上班模式工作。

■「Workcation」6大精選目的地■

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責任編輯：區祖飛

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