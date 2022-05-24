【消費優惠】THE MATCHA TOKYO抺茶軟雪糕買一送一 精明消費 09:00 2022/05/24 分享： 分享： 銅鑼灣THE MATCHA TOKYO進行期間限定優惠，由即日起至6月11日，100%有機抺茶製作的MATCHA SOFT SERVE ICE-CREAM買一送一（42元／個）。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【賞你住】2萬個名額5月24日起推出 輸入指定推廣碼向酒店預訂（附預訂方法） 2022/05/23 【賞你住】2萬個名額5月24日起推出 輸入指定推廣碼向酒店預訂（附預訂方法） 【消費優惠】7-Eleven夏日優惠 DREYER'S脆皮雪糕批$108/8件 2022/05/23 【消費優惠】7-Eleven夏日優惠 DREYER'S脆皮雪糕批$108/8件 【消費優惠】Sephora首次惠顧滿$500享85折 免費換FRESH面膜體驗裝 2022/05/23 【消費優惠】Sephora首次惠顧滿$500享85折 免費換FRESH面膜體驗裝 【好去處】香港維港凱悅尚萃酒店推泰國主題Staycation 房價$1,210起包自助餐 2022/05/22 【好去處】香港維港凱悅尚萃酒店推泰國主題Staycation 房價$1,210起包自助餐 【好去處】香港藝術館新展 沉浸式數碼體驗玩轉中西畫 2022/05/22 【好去處】香港藝術館新展 沉浸式數碼體驗玩轉中西畫 著數優惠 雪糕 銅鑼灣