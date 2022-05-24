【消費優惠】THE MATCHA TOKYO抺茶軟雪糕買一送一

銅鑼灣THE MATCHA TOKYO進行期間限定優惠，由即日起至6月11日，100%有機抺茶製作的MATCHA SOFT SERVE ICE-CREAM買一送一（42元／個）。

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撰文：hket小編

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