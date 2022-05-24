【消費優惠】鴻星中菜早茶1元享招牌點心　湊湊火鍋身份證英文名有指定字母享免費開鍋

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 鴻星中菜：早茶1元享招牌點心

鴻星中菜推出全新早晨優惠，按茶芥每位可以1元，於當天早上享用招牌點心一款。另於不同時段設茶市折扣，例如上午11時前低至58折！優惠受條款及細則約束不可與其他優惠同時使用。

星期一：鳯爪排骨飯

星期二：韮皇鮮蝦腸

星期三：北菇滑雞飯

星期四：荷香珍珠雞

星期五：臘味蒸蘿蔔糕

星期六：荷香珍珠雞

星期日：鴻星蝦餃皇

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鴻星中菜分店：

觀塘開源道64號源成中心1樓

旺角太子道西193號新世紀廣場6樓601-601A號舖

2.湊湊火鍋：身份證英文名有指定字母享免費開鍋

湊湊火鍋即日起至6月9日推出6周年優惠：

客人身份證英文全名有齊”C”、 “O”、”U” 3個英文字母，可享免費開鍋。

客人身份證英文全名含有”C/O/U”其中一個英文字母， 即免費獲贈海鮮棒棒糖一客（價值59元）。

凡點購新鍋-清涼椰子雞鍋，即可以66折加購指定新品一客（3選1）。

客人必需出示香港身份證以供核對之用。只限堂食各項優惠名額有限，送完即止。優惠不可與其他優惠共同使用，使用前敬請致電分店訂位確認。加一服務費並以原價計算。

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️分店電話

新世紀廣場店：27019939

K11 ArtMall店：23472028

如心廣場店：25370166

K11 Musea 湊湊甄選店：23523377

家樂坊店：23600299

銅鑼灣希慎廣場店：28180698

將軍澳Monterey Place：24336168

中環Nan Fung Place：28186399

3.Pizza-BOX：網上訂購滿200元送香焗雞上髀3件

即日起至5月29日 ，凡於Pizza-BOX網上訂購外送服務或外賣自取滿$200，及於優惠卡輸入優惠碼：「ck0523」，即享有免費香焗雞上髀3件。

立即網上落單

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