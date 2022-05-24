【消費優惠】鴻星中菜早茶1元享招牌點心　湊湊火鍋身份證英文名有指定字母享免費開鍋

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【賞你住】2萬個名額5月24日起推出 輸入指定推廣碼向酒店預訂（附預訂方法）
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 鴻星中菜：早茶1元享招牌點心
鴻星中菜推出全新早晨優惠，按茶芥每位可以1元，於當天早上享用招牌點心一款。另於不同時段設茶市折扣，例如上午11時前低至58折！優惠受條款及細則約束不可與其他優惠同時使用。
星期一：鳯爪排骨飯
星期二：韮皇鮮蝦腸
星期三：北菇滑雞飯
星期四：荷香珍珠雞
星期五：臘味蒸蘿蔔糕
星期六：荷香珍珠雞
星期日：鴻星蝦餃皇
鴻星中菜分店：
觀塘開源道64號源成中心1樓
旺角太子道西193號新世紀廣場6樓601-601A號舖
2.湊湊火鍋：身份證英文名有指定字母享免費開鍋
湊湊火鍋即日起至6月9日推出6周年優惠：
客人必需出示香港身份證以供核對之用。只限堂食各項優惠名額有限，送完即止。優惠不可與其他優惠共同使用，使用前敬請致電分店訂位確認。加一服務費並以原價計算。
️分店電話
3.Pizza-BOX：網上訂購滿200元送香焗雞上髀3件
即日起至5月29日 ，凡於Pizza-BOX網上訂購外送服務或外賣自取滿$200，及於優惠卡輸入優惠碼：「ck0523」，即享有免費香焗雞上髀3件。
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欄名 : 今日優惠精選