【品味投資】富藝斯紐約晚拍總成交額近17.55億港元　巴斯奇亞「無題」畫作6.6億元成交

富藝斯紐約二十世紀及當代藝術晚間拍賣已於上周四結束，有多幅畫作拍品都以超出最低估價成交，包括巴斯奇亞「無題」畫作、畢加索「人物與植物」畫作以及Andy Warhol的畫作「明星」等。在今年的「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣總成交較去年同期紐約晚拍增長90%。

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富藝斯指，是次「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣總成交額近2.25億美元（約17.55億港元），較去年同期紐約晚拍增長90%。

巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat，1960-1988）「無題」畫作以8,500萬美元成交（約6.6億港元），比最高估價超出1.2億元成交，此畫作由亞洲藏家投得，創下藝術家拍賣第三高價的拍品。

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另外，安迪‧華荷（Andy Warhol，1928-1987）的畫作「花」以及「明星」，分別以935萬美元（約7,338萬港元）成交和958萬美元（約7,518萬港元）成交。而著名畫家畢加索畫作「人物與植物」則以1,026萬美元（約8,058萬港元）成交。

■富藝斯紐約晚拍焦點拍品成交■

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責任編輯：區祖飛

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