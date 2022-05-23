【職場機遇】環境局再推綠色就業計劃　提供近千環保相關職位

環境局推出第3輪「綠色就業計劃」，開設或資助逾600個環保相關的有時限職位，涵蓋電動車（EV）普及化、惜物減廢及山海無痕3個工作範疇。除了綠色就業計劃，港府也再推出「大專畢業生資助項目」，資助企業聘用約300名來自環境相關學系的畢業生，合共締造近千個綠色工作機會。

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綠色就業計劃創造或資助逾600個環保相關職位

環境局表示，在新一輪綠色就業計劃下，當局會開設或資助逾600個環保相關的有時限職位，主要涵蓋電動車普及化、惜物減廢及山海無痕這3個環保工作範疇，職位包括全職或兼職，為期6個月至1年，適合不同技能及學歷人士。

在電動車普及化範疇下，將開設的數十個職位，主要負責處理與「EV屋苑充電易資助計劃」相關的申請事宜，以配合環境局推動電動車普及化的進程。而在惜物減廢範疇方面，當局提供約300個職位，協助加強支援各項減廢回收工作，包括在「綠在區區」社區回收網絡提供不同工作崗位的就業機會。

至於山海無痕範疇，環境保護署會透過不同團體開設約160個環保大使及項目支援職位，分別在行山熱點向市民宣傳環保行山禮儀和推廣保育偏遠鄉郊的環境生態。環保署也會透過承辦組織招聘約100位工作人員參與淨灘活動和宣傳工作。

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續推大專畢業生資助 7月起接受申請

此外，環境局今年繼續推出大專畢業生資助項目，為合資格畢業生的僱主提供每月5,610元資助，以支付每位符合資格畢業生部分月薪，為期18個月，預計可資助約300個新增職位。資助將於7月4日至9月30日期間接受申請，詳情和申請表格會於7月初上載環保署網站。

除了薪金資助外，環保署的環境學院亦會繼續與多個專業學會及團體合作推出「綠色專才計劃」，為參加「大專畢業生資助項目2022」的畢業生提供內容豐富的專業培訓課程，涵蓋不同環保專業課題，包括全球環境議題及可持續發展、氣候行動、轉廢為能、環評與規劃、水質及噪音管制、污水檢測2019冠狀病毒追蹤隱性患者科技等，從而讓畢業生能掌握不同範疇的環保專業知識。



責任編輯：李瑩

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