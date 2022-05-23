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【NFT】譚仔推慈善NFT「Souper Hero」　6月19日公開發售　每個售$500（附詳情）

個人增值 15:32 2022/05/23

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譚仔國際 （02217） 公布，旗下兩大品牌譚仔雲南米線及譚仔三哥米線進軍 The Sandbox元宇宙，將於今年6月19日公開發售首個慈善NFT系列「Souper Hero」，展開Web 3.0的革命。

NFT 6月8日預售每個500元

「Souper Hero」由四個系列組成，並誠邀本地漫畫家黃照達、甘小文、Big Y和周小某操刀設計，包括：譚仔面料系列、譚仔姐姐系列、三哥面料系列以及三哥人物系列。是次項目將會鑄造共10,020個獨一無二的NFT，當中1,000個將分配給白名單並於6月8日進行預售，另有20個作公開拍賣用途 。定價非常親民，每個以慈善價500元發售。

成為「Souper Hero」NFT項目擁有者，不但可以擁有譚仔或三哥的VIP會藉，更可享有眾多綫上綫下的獨家優惠，包括：免費換取兩餸米線乙碗、頭像繪圖和其知識產權的擁有權以及參加獨家活動等，日後只要累積積分，賺取更多獎賞，精彩禮遇無限量供應。

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收益扣除成本捐至香港藝術中心

今次譚仔國際推出慈善NFT項目獲戰略與技術顧問安永Mtel Solutions Limited （EY Mtel ）全力支持，並以Artzioneer作為官方交易市場，令所有交易均可使用法定貨幣進行（Mastercard或VISA卡）。

是次項目不單緊貼及迎合年輕人口味及流行文化，特別將所有收益扣除成本後，全數捐贈至受惠機構香港藝術中心，以支持「埋嚟學Out of the Cube」計劃；由本土企業出發，透過非牟利藝術機構，培育本土藝術人才，促進藝術欣賞的長期承諾。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 品味投資

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