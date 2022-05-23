【加密貨幣】加密貨幣崩跌後一蹶不振？　加速完善監管危中有機

上兩周，加密貨幣市場出現跳水式下挫，無論是龍頭比特幣、穩定幣UST和LUNA、交易平台Coinbase，抑或是相關概念股均大幅滑落，投資者損失慘重，一時間人心惶惶。究其原因，部分雖是老生常談，但觸發今次崩跌的導火綫、深層問題及影響面仍十分值得關注。未來，加密貨幣前景會否一蹶不振？投資又有甚麼風險呢？



幣市掀起跌浪 散戶大戶齊損手



自5月4日聯儲局宣布加息半厘及6月起開始縮表後，加密貨幣市場掀起了新一波下跌潮。據CoinMarketCap數據顯示，5月9及10日期間，加密貨幣總市值曾一度急挫14%，蒸發了約2.2千億美元，可見其跌勢既急且猛，而成交量更高逾二千億美元，出現了爭相走避的「人踩人」狀況。當天，比特幣一度跌破3萬美元大關，帶動加密貨幣全綫崩潰，其後於5月12日更一度低見26,600美元，以太幣亦跌破1,800美元。事實上，比特幣相較去年11月創下6.87萬美元的歷史高位，價格短短半年已跌去逾半，似乎形成一浪低於一浪之勢，更有悲觀者看淡會跌至2.5萬美元，甚至見2.1萬美元。



在加密貨幣行情風高浪急下，一般普羅散戶固然走避不及而損手，許多專業投資機構、上市公司及知名個人投資者也損失不菲。數據顯示，包括灰度投資在內的40多家大公司或機構，共持有逾150萬枚比特幣。而在這波連續5天的跌浪下，若以比特幣大約3萬美元價格計算，意味這些公司共蒸發了逾120億美元，亦跌破了10多家公司或機構持有比特幣的成本價，例如AKerASA、Plunwra等，其中特斯拉持有約4.09萬枚比特幣，平均成本價爲3.2萬美元，帳面上已陷入虧損。

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加密貨幣概念股暴挫 Coinbase創歷史新低



另外，據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，持有比特幣而處於虧損狀態的投資者比例高達4成，單計4月份便有逾15%投資者帳面由盈轉虧。當中，市場尤爲關注MicroStrategy（美： MSTR）提交予證交會的數據資料，該公司2月中至4月期間，共持有12.9萬枚比特幣，平均成本約3.07萬美元，因此也觸發了該公司股價大跌。其他加密貨幣概念股也同樣暴挫，例如Robinhood（美：HOOD）及嘉楠科技（美： CAN）等，而Coinbase（美：COIN）因首季業績遠差預期，錄得淨虧損4.3億美元，加上次季科技股及加密貨幣同步下滑打擊，Coinbase股價暴瀉，更創了歷史新低，令市場憂心忡忡。不過，雖然加密貨幣具高波動性特質，走勢難以預測，但綜觀其發展趨勢與股市關聯度愈來愈高，所以在當前資產價格經過重估後，相信也會跟隨股市找到「底部」而反彈。

負面因素疊加 幣市陷「熊市」



事實上，近期加密貨幣大跌是多重因素疊加所致，例如地緣政治危機升溫引發金融市場不確定性加劇，促使大量資金急速逃離被視爲「投機炒作」和「高風險」的加密貨幣投資，轉而選擇較具保值的傳統資產。另外，聯儲局年初宣告貨幣緊縮政策，猶如爲幣圈大幅走低敲響了警鐘，一些以加密貨幣作為資產配置的傳統金融機構也紛紛減磅避險，比特幣從近6.9萬美元高位連續跌穿5萬、4萬及3萬美元大關也缺乏較像樣的長反彈浪，反映市底疲弱，而本月初聯儲局大加半厘息及決定6月開始縮表，更是雪上加霜，致使幣圈籠罩在「熊市」陰影之中。不過，觸發近期大震動的導火綫加速器，相信與穩定幣大跌的螺旋效應，以及Coinbase自我「揭底」息息相關，反映了幣圈存在着相關的潛在風險。

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穩定幣陷脫鈎危機 衝擊幣市



巧合的是，以穩定價格機制作爲賣點的穩定幣UST與LUNA，近期陷入了脫鈎危機的「死亡螺旋」，其設計原錨定1美元，當任何一方價格偏離，投資者就可以1兌1機制互換對沖作爲套利及穩定價格，可惜機制卻突然失靈，兩者價格數天內蒸發逾九成，令Luna Foundation Guard大量拋售手上持有的比特幣，因而進一步加速及擴大了比特幣的下跌漩渦。另一方面，Coinbase在季績中披露，倘若公司出現破產事件，則其爲客戶所持的加密貨幣可能被視為破產資產，意味客戶申索權低於其他債權人，變相大大增加了額外的風險。其後雖經公司澄清沒有破產危機，卻已難挽股價暴跌，進而衝擊加密貨幣市場的跌勢。

各國加強立法監管 有危亦有機



值得關注的是，近些年加密貨幣市場呈現的動盪態勢，愈加引起美歐等各監管機構的警惕，紛紛加速推動建立或完善相關的監管法規，雖説有助防範及降低市場大幅波動的投資風險，但另一方面也被批評會扼殺加密貨幣市場活力及創新氣氛。不過，無論是市場的深度或廣度，未來的立法和執法愈來愈嚴的態勢相信難以逆轉，一場全球性的加強監管風氣也同樣愈演愈烈，市場參與者及散戶投資者宜多加留意這關乎切身利益的風潮。



早前，美國證交會強調，將會加強執法以打擊個別加密貨幣交易所規避監管，甚至直接與客戶對賭交易。而財長耶倫也公開敦促提升對加密貨幣和穩定幣的有效監管，拜登更簽署了行政命令，要求相關政府部門合力達成監管目標。美國聯儲局、聯邦存款保險公司及貨幣監理署3大金融機構聯手評估了加密貨幣的風險，擬定了監管範疇，並針對性地完成了短期政策方針。



在大西洋的另一邊，歐盟議會也通過了《資金轉移條例》，冀禁止匿名的加密貨幣交易，雖仍要歐盟理事會各國同意才能成為法律，但已先聲奪人，引起了市場的反響。而英倫銀行亦回應，要求英國決策者擴大監管架構，以防範加密貨幣對金融市場構成風險，並預計會於短期內公布對穩定幣及加密貨幣的監管新規。至於香港，金管局早前亦已發布加密貨幣及穩定幣的討論文件，期望明年可引入新的穩定幣監管制度。而身兼國際證監會主席及香港證監會行政總裁的歐達禮表示，全球市場監管機構未來一年將可能成立一個聯合機構，以更好地推動制定相關規則。

種種規管雖然會為加密貨幣市場帶來壓力，但有規可循就是擺脫以往若干灰色地帶，正式走向全面合規、融入主流的第一步。因此應算是危中有機。能否好好把握就要看監管和被監管雙方的智慧和努力了。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

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