【賞你住】2萬個名額5月24日起推出　輸入指定推廣碼向酒店預訂（附預訂方法）

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旅發局推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，新一輪「賞你住」共2萬個酒店住宿名額，明天（5月24日）起早上11時接受合資格市民預訂，共有約100間酒店參與「賞你住」計劃。
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新一輪計劃共有約100間酒店參與，包括半島酒店、四季酒店及愉景灣酒店等。除了星級酒店住宿，不少酒店計劃包括豐富的餐飲、活動體驗，或以藝術文化工作坊作為賣點。
市民持有5月6日起發出、最多兩張消費滿800元的合資格實體零售或實體餐飲商戶收據，在選定住宿計劃後，可由明天（5月24日）開始以推廣碼「HKstay」，透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠。各間酒店的名額有限，先到先得。
參加方法及要求：
消費單據期：5月6日至7月17日
預訂期：5月24日上午11時至7月17日
酒店住宿期：2022年5月24日至7月19日（須於2022年7月17日或之前入住）
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊