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【賞你住】2萬個名額5月24日起推出　輸入指定推廣碼向酒店預訂（附預訂方法）

精明消費 13:47 2022/05/23

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旅發局推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，新一輪「賞你住」共2萬個酒店住宿名額，明天（5月24日）起早上11時接受合資格市民預訂，共有約100間酒店參與「賞你住」計劃。

【一鍋堂旺角再開分店  晚市最平168元起嘆120分鐘任食火鍋放題：按此

新一輪計劃共有約100間酒店參與，包括半島酒店、四季酒店及愉景灣酒店等。除了星級酒店住宿，不少酒店計劃包括豐富的餐飲、活動體驗，或以藝術文化工作坊作為賣點。

市民持有5月6日起發出、最多兩張消費滿800元的合資格實體零售或實體餐飲商戶收據，在選定住宿計劃後，可由明天（5月24日）開始以推廣碼「HKstay」，透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠。各間酒店的名額有限，先到先得。

    點擊圖片放大
    +2

參加方法及要求：

  • 合資格換領人士，於酒店登記入住前已年滿18歲，及持有有效的香港永久性居民身份證 / 香港居民身份證
  • 參加者進入酒店餐廳、康樂、體育場所及宴會場地時，須滿足「疫苗通行證」下當時適用的要求；部分參與酒店或有額外防疫措施，建議預訂前直接向酒店查詢。
  • 適用於淨價500元或以上的過夜住宿計劃，最多連續兩晚，住宿期介乎2022年5月24日至7月19日，最遲7月17日登記入住。
  • 透過電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂，電郵標題註明「HKstay」；或在酒店網站輸入「HKstay」
  • 預訂時向酒店提供消費單據副本，登記入住時提交正本
  • 消費單據需由2022年5月6日起發出、最多兩張消費滿800元的合資格實體零售或實體餐飲商戶，收據上必須列出商戶名稱、消費項目、日期及金額。

消費單據期：5月6日至7月17日

預訂期：5月24日上午11時至7月17日

酒店住宿期：2022年5月24日至7月19日（須於2022年7月17日或之前入住）

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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