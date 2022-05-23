【加密貨幣】穩定幣UST崩盤加速各國加強立法　Coinbase研究所擬與監管機構會談

過去一周比特幣試圖突破30,000美元阻力位，但投資者仍以謹慎的態度進行盤整。另類幣持續跑輸比特幣，透視投資風險偏好較低。美國聯儲局主席鮑威爾上週二發表鷹派言論，稱美聯儲仍致力於降低通脹擔憂，並可能使用激進措施確保經濟增長。

【穩定幣UST與美元「脫鈎」遭拋售 幣災或觸發各國加強立法監管：按此】

Coinbase宣布已建立名為Coinbase研究所的加密貨幣智囊團，以推動圍繞數字資產政策的全球對話。新成立的Coinbase研究所也將發表關於加密貨幣和 Web3的研究，並計劃與立法監管機構和業界領袖舉行會談。 而相關的Coinbase研究所諮詢顧問委員會亦已經成立，將邀請來自哈佛、麻省理工學院、杜克大學和約翰霍普金斯大學等頂尖大學的法律和金融領域學者，並與密歇根大學建立學術合作夥伴關係。

上周Terra算法穩定幣UST和Luna的崩盤影響，相信會加速各國加強立法監管加密貨幣，尤其是穩定幣，或價值與美元等傳統貨幣掛鉤的數字貨幣。因此韓國金融服務委員會（FSC）和金融監管局（FSS）對當地的加密貨幣交易所發起緊急檢查。韓國監管機構亦發布一份報告，就如何正確管理該國的加密貨幣行業提出了一系列建議。

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Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報7040點，一周下跌0.6%；ix比特幣指數報7275點，一周下跌1.6%；ix以太幣指數報17323點，一周下跌4.4%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 7040 -0.6%（-41） ix比特幣指數 7275 -1.6%（-121） ix以太幣指數 17323 -4.4%（-789） *截至2022年5月23日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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