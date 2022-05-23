【MPF】退休時提取強積金　一文看清注意事項

積金局經常提醒打工仔好好把握時間積極管理強積金，讓退休生活得到基本保障。而對於即將退休的強積金計劃成員，又應該如何處理強積金資產呢？

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按強積金法例規定，計劃成員年滿65歲才可以提取強制性供款和可扣稅自願性供款累積的強積金。退休成員除了可以一筆過提取帳戶內的強積金外，亦可以選擇分期提取強積金戶口內的強積金，又或者將全部強積金保留在帳戶內繼續滾存投資，這些安排有助計劃成員因應個人情況、風險承受能力及投資目標，更有彈性地選擇最適合自己提取強積金的時間。

我們建議計劃成員作出提取決定前，應先留意以下事項：

考慮個人需要： 計劃成員必須考慮退休後的個人資產及生活需要，例如是否急需現金作生活費或其他用途。



計劃成員必須考慮退休後的個人資產及生活需要，例如是否急需現金作生活費或其他用途。 理解基金運作： 基金單位的價格會隨市場變化，當你申請提取強積金時，受託人便會按市場價格，賣出你帳戶內的基金單位，然後向你支付相關金額。受託人賣出基金單位的價格，可能與你提交申請當天的價格並不相同。



基金單位的價格會隨市場變化，當你申請提取強積金時，受託人便會按市場價格，賣出你帳戶內的基金單位，然後向你支付相關金額。受託人賣出基金單位的價格，可能與你提交申請當天的價格並不相同。 了解自願性供款的提取規則： 提取自願性供款須受所屬計劃的管限規則所規制，計劃成員應查閱相關強積金計劃說明書或向受託人查詢。



提取自願性供款須受所屬計劃的管限規則所規制，計劃成員應查閱相關強積金計劃說明書或向受託人查詢。 注意保證基金條款： 如果你的投資組合包含保證基金，須留意會否因為提取全部或部分強積金而未能符合某些保證條款，例如投資年期未達「鎖定期」，而不能得到有關的保證回報。



如果你的投資組合包含保證基金，須留意會否因為提取全部或部分強積金而未能符合某些保證條款，例如投資年期未達「鎖定期」，而不能得到有關的保證回報。 適時檢討投資組合：保留在帳戶內的強積金會繼續投資，計劃成員應定期檢討基金組合，並適時考慮是否需要調整。

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或者你會問退休後繼續讓資產在強積金帳戶內滾存有何好處？退休後，一般約有20年的時間沒有固定收入，期間通脹令退休儲備貶值，所以退休後維持適當投資有助抗衡通脹。但計劃成員仍須留意相關的投資風險，由於未被提取的強積金會繼續投資於你所選擇的基金，資產值將隨市場波動而變化。

若你選擇分期提取強積金，受託人須免費處理計劃成員每年首四期的提取，而計劃成員亦應在提出申請前，向受託人或於積金局的受託人服務比較平台了解有關安排的詳情。

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