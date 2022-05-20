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《璀璨帝國2》再揭亞洲名媛荒唐生活　富貴女DJ與大隻Kevin玩裸聊

博客 19:53 2022/05/20

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Netflix王牌真人騷節目《璀璨帝國》（Bling Empire）第二季日前終於上架，一連8集提供大量美國亞洲名媛上流奢華生活。雖然今季加插多位富豪名媛，但主綫仍然離不開東南亞著名女DJ Kim Lee和同年輕CEO Kevin，二人情到濃時更緊隨潮流玩裸聊，真係要幾荒唐就有幾荒唐！

今季染了如Rihanna的紅海髮型，加上其索爆身形，Kim Lee成為《璀璨帝國》的女皇。（圖片：Netflix）

用「認真就輸了」此網絡潮語來觀賞時下流行的真人騷節目心態，實不為過。不過難得節目中人認認真真的「演出」，又是一番樂事。正如明明情同手足的新加坡富二代Kane Lim同年輕CEO大隻Kevin，竟然因為東南亞著名女DJ Kim Lee反目不和，大隻Kevin更在酒吧門外手爆玻璃酒杯以示憤怒，這場戲碼已夠爆點！

不認不認還須認，女DJ Kim在節目中情傾Kevin，與他斷斷續續約會。（圖片：Netflix）

閏密Kane Lim挑撥離間

為添新鮮感，新一季有2位新成員加入，包括越南慈善家 Mimi Morris和金鷹集團總裁之女 Dorothy Wang，但兩位未成氣候，還是聚焦8位生活在洛杉磯的亞洲超級富豪好了。

距第一季上架都差不多一年時間，《璀璨帝國》（Bling Empire）中的多位名媛現實同生活中都有不同的改變，就連身家超過6億美元的Anna，除保持大家姐風範氣場，更跟富二代Jaime Xie玩起Instagram，製作單位更找來Lady Gaga御用造型師Nicola Formichetti跟她們換形象！此季的最大主綫，是東南亞著名女DJ Kim Lee同大隻型男Kevin Kreider的感情進展，然而他們之間的好「閏密」Kane Lim卻經常從中挑撥離間，搞到二人欲發展感情常起暗湧！

矢志成為最紅女DJ的Kim Lee，今季便講她如願以償登陸拉斯維加斯夜場的DJ。（圖片：IG@kimlee ）

先幫大家回帶兩人背景：Kim Lee美國加州出生，母親是越南人，父親是法國作家Daniel Sega。曾被《FHM》評選為全球最性感女人，其後到洛杉磯開展DJ事業。至於Kevin Kreider 是8位富豪中「較窮」的一位，雖然是韓國孤兒，曾當過 A&F 半裸男模的他，已擁有自己的Taejin Entertainment LLC 公司（估計市值有1千萬美元）。

大隻Kevin連食檸檬

至於新加坡富豪Kane Lim，31歲便擁有自己的房地產公司 Kix Capital，但在節目中他跟Kevin和Kim都非常友好，奇就奇在經常在Kim面前說Kevin生性風流，令Kim對Kevin的信任度打大折扣。

新加坡富二代Kane Lim本季主要功能是繼續做醫美的模特兒，還有性向成謎的他在Kevin與Kim 中間從中作梗。（圖片：Nerflix）

睇見都痛系列。（圖片：Netflix）

話說在節目中第一次Kevin主動約Kim單對單飯局，Kim在猶豫之際，二人好友的ane卻沒有從中協助，反而搬弄是非，誣告男方在追求Kim時仍在外風流成性拈花惹草……

Kim最終沒有出席飯局更關了電話，令情場殺手Kevin首次食檸檬感到不是味兒。後來因一個活動3人再聚首，3人終於攤牌，而Kevin因為Kane從中作梗惱羞成怒……

話說三人出席派對終於狹路相逢，在酒門外欠些大打出手。（圖片：Netflix）

Kim對Kevin從來抱不信任態度，更懷疑他與Kane有曖昧。（圖片：Netflix）

呢幕是整個真人騷最有戲的一場。（圖片：Netflix）

誠然，性情中人的Kim也曾懷疑Kevin和Kane的關係，於是當眾問Kevin是否喜歡Kane，更隨即問他是否雙性戀！Kevin的答案也算是掀起節目的另一個高潮。隨後兩人冰釋前嫌更開始了約會，Kim來一個「突擊檢查」，也掀起本季另一幕焫到不行的火熱裸聊畫面！

話說某天Kim「突擊檢查」，只穿內衣的Kevin無遮掩跟對方裸聊。（圖片：Netflix）

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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