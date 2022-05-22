  • 25°C
香港時間 : 2022522日 (週日) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保險保障】搵保險經紀要選高業績？　有道德標準更重要

保險 19:00 2022/05/22

分享：

分享：

第五波疫情漸趨緩和，社會大致回復正常，遏抑了四個月的消費情緒亦開始湧現，當然有惠及保險理財界。最近有網民查詢，身邊不乏理財顧問，但難以憑表面判斷他的工作能力及經驗，只知道對方有一定入行年資及獲獎無數，作為精明的消費者該如何選擇？

「選產品不如選經紀」這是行內一直以來的傳言，筆者可謂身同感受。作為獨立理財顧問，以一站式理財服務作為商業旗號，每天要消化海量產品及市場資訊，包括保障、投資、資產管理、及物業，統統都是筆者的射程範圍，目的只有一個，就是為客戶度身訂做一個全方位理財策劃，協助他應付一個或多個理財需要。

筆者認為，坊間理財產品各有優點，定位清晰，在解決客戶理財需要的程度上可見一斑，但不至於完美，始終完美一詞十分主觀，而且是相對概念，我認為完美的你可能不盡認同。一句到尾，其實是適合與不適合的問題，能與你有效地溝通，成功將產品配對你的需要，加上日後貼心的跟進服務，這才是評核理財顧問的基本條件。

高業績不如重道德

有網民嘗試將如何挑選顧問「公式化」，「高業績代表多客，多客代表有能力生存，有能力生存到代表不會離開行業，自然就是優秀顧問」，但這個邏輯筆者不敢苟同。高業績是過去式，過去當然活得很好，但並不保證將來有相同表現，面對現今資訊爆炸的社會，客戶理財需要千變萬化，實在難以「一招走天涯，一貨賣百客」。

筆者接觸不少成功理財顧問，他們都有以下共通點，例如願意從心出發、站在客戶立場選購、聆聽理財需要、跟隨市場進步、不故步自封、樂於學習新事物等等，或者可以簡單總結為「道德標準」。有道德的理財顧問可以為客戶帶來安全感，建立友善關係，從而令對方願意多分享自己的財務概況及想法，建立口碑後很大機會得到不少客戶轉介，有助事業長遠發展，掌握了「生存之道」後，高業績自然是囊中物。精明的消費者應該花時間去判斷理財顧問的道德標準，例如考取專業認證、口碑、溝通有效性、遵守銷售流程，有否刻意隱瞞等等，單憑熟人介紹、朋友單、「畀面」單，並不足以判斷顧問的優劣。

銷售流程需合法合規

相信不少讀者有購買金融產品的經驗，對「理財需要分析FNA」及「Know Your Client KYC」應不會感到陌生。在合法合規的前提下，這是銷售前必需要進行的一個步驟，讀者可以留意一下身邊的理財顧問有沒有主動關心你最近的財務狀況，考慮你的負擔能力後才提供產品建議，前期工夫做得越充足，產品配對的成功率會越高，日後的客戶體驗便越好。

如果讀者們對以上流程比較陌生的話，很大可能過往你是被hard sell了，所以請不要介意你的顧問「太長氣」，多了解多溝通才是關鍵。

【原文：挑選理財顧問 道德標準要高

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 劉啟明 中原金融集團高級營業董事

欄名 : 保險百科

最新專欄文章 更多

【保險保障】宏利環球貨幣保障計劃　提供7種貨幣選項　助應付不同理財目標
2022/05/20
【保險保障】宏利環球貨幣保障計劃　提供7種貨幣選項　助應付不同理財目標
【保險保障】外滙價格波動未必穩定　儲蓄計劃幣種應如何選擇？
2022/05/15
【保險保障】外滙價格波動未必穩定　儲蓄計劃幣種應如何選擇？
【保險保障】準備退休金按目前生活標準就夠？　有一類花費最常被人忽視
2022/05/08
【保險保障】準備退休金按目前生活標準就夠？　有一類花費最常被人忽視
【家傭保險】外傭患新冠肺炎會否有保障？　投保全面家傭保險管理風險
2022/05/01
【家傭保險】外傭患新冠肺炎會否有保障？　投保全面家傭保險管理風險
【儲蓄保險】永明推ESG概念儲蓄保　投資首選低碳資產　代客捐錢予環保組織
2022/04/14
【儲蓄保險】永明推ESG概念儲蓄保　投資首選低碳資產　代客捐錢予環保組織
金融 財富及資產管理 保險公司

下一篇文章

【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至5月20日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至5月20日）
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至5月20日）
【收息股】6隻公用股全年收息近$6,000　買晒佢哋入場費要幾錢？
【收息股】6隻公用股全年收息近$6,000　買晒佢哋入場費要幾錢？
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【收息股組合】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬　月月有息收！
【收息股組合】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬　月月有息收！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款