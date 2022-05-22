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【好去處】香港藝術館新展　沉浸式數碼體驗玩轉中西畫

精明消費 10:00 2022/05/22

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當M+成為貪新鮮的港人文化活動首選，故宮又快開幕，有競爭才有進步，香港藝術館也不敢怠慢，在第五波疫情重開後，增添了6個新展覽，而且加入許多互動元素。當還要在港「困獸鬥」的時候，周末與小朋友在藝術館消磨一整天，絕對無難度。

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走進古人筆下山水

學西畫多過學國畫的香港人，要大家學懂賞析山水畫一點也不容易，因此在4樓的中國書畫廳，便以清代畫家高簡（1635-1713）的一幅《江山不盡圖》，透過多個大型裝置，探討如何欣賞和分析中國山水畫。

當中最吸引的打卡位，一定是集合了《江山不盡圖》、梅清的《黃山》以及黃向堅的《尋親紀歷山水圖冊》的沉浸式數碼體驗，牆上畫作的流動、顏色的變化，都讓觀者能細緻欣賞畫作的一筆一劃，甚至有仿如置身山水之間的感覺。

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我的自畫像

喜歡西畫多一點，就不要錯過5樓新視閣的「不加思索自畫像」的互動展覽。展覽由新媒體藝術家朱力行創作，當中包括一個大型LED顯示屏、一組可移動的長凳和3部輕觸式顯示屏。

參加者首先對着顯示屏拍照，就會出現分割了的眼睛、鼻子及嘴巴，然後可以從藝術館40件藏品中，挑選不同的眼睛、鼻子和嘴巴，組成一幅獨特的自畫像。

「行行重行行」之年輕人角度

別館1樓及地下的「行行重行行」展覽，除了精選藝術館4大館藏--中國文物、中國書畫、外銷藝術、現代及香港藝術中的藝術家作品外，今次還邀請了本地設計師蔡劍虹作為首席藝術家，與7位藝術家，以「行行重行行」為主題，探討「藝術即修行」的概念，透過不同作品呈現當下所經歷的轉變。

其中快40歲的梁子峰的《1982》，藉着訪問同為1982年出生的40位朋友，透過屏幕影像拼湊出一個個對角色身份和人生抉擇的回應。而參觀者亦可透過回答10條Yes or No的問題，然後與被訪者「對話」，從而也反思自己的人生。

如果記得去年在藝術館別館下層那雲朵氫氣球的裝置（林欣傑的《雲圖境像》），是不少人的打卡位，今次則換上了7位藝術家之一--何佩珊的《時。候之間》，現居德國的平面設計師何佩珊，過去10年東奔西跑，候機室漸漸成為了她人生每個章節之間的分隔與轉捩點，無數的時鐘，或許勾起我們昔日在候機室的快樂、匆匆、離愁別緒。

吳冠中以樹寄意

今次在4樓吳冠中藝術廳重點介紹的，看似是一幅不太吸引的速寫作品--《漢柏寫生原稿》，繪於1974年他第一次到訪蘇州的司徒廟。這4棵的千年古柏，相傳是東漢時被雷擊，以致枝幹折斷倒臥地上，但又奇迹生存。乾隆下江南時，更賜名「清、奇、古、怪」。

這漢柏可以說是認識吳冠中藝術一個重要標記，因為隨後的30年，吳冠中一次又一次描繪這漢柏主題，而產生《漢柏》、《清奇古怪》、《甦醒》、《老樹叢林》、《林間風》等作品，由具象到老樹的姿態愈見模糊，當中吳冠中也將自身的經歷、對藝術艱苦的追求，都投射到其中。

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香港藝術館新展

「行行重行行」、「想識．賞析中國山水畫」、「吳冠中─速寫生命」、「語外觀內─從語境框架到觀賞本身」、「不加思索自畫像」、「廣州購物誌─18至19世紀外銷藝術」

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館

網址：hk.art.museum

 

圖片：何小雲、香港藝術館提供

作者：何小雲

責任編輯：李越樺

【原文：香港藝術館新展 沉浸式數碼體驗玩轉中西畫

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