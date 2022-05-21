【健康增值】減少紫外綫對皮膚傷害　夏日揀防曬用品6大要略

夏日將至，加上本港泳池及沙灘重開，又是與陽光玩遊戲的日子。但其實外出活動或戶外工作都必須注意防曬，除了不想曬到黑黝黝外，從健康角度，皮膚曬傷、過早衰老甚至是皮膚癌，都可能與猛烈的紫外綫有關。

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把身體曬到全身通紅，然後脫皮的情況，相信不少人試過，其實這已屬於曬傷，代表在陽光下曝曬，沒有進行適當的保護。脫皮可外觀看到，最怕經常如此，有機會肉眼看不到的加速皮膚老化，以及增加皮膚癌風險。

有線電視新聞網CNN引述美國紐約西奈山伊坎醫學院皮膚病學臨床教授Darrell Rigel博士說：「不幸的是，皮膚癌發病率仍在上升，要盡一切努力將其降至最低，而使用防曬霜就是其中之一。」

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每兩小時補搽防曬

如何選擇防曬用品，Darrell Rigel教路，有兩種類型的防曬霜，一種是每天使用，另一種是打算在戶外長時間使用的。盛頓醫學與健康科學學院皮膚科教授兼系主任Adam Friedman建議，在日常使用有保濕或具有SPF的化粧品，將防曬作為生活不可或缺的一部分。如果整天在陽光下度過，要記得每兩小時（或在水中玩耍後）重新塗上一次防曬霜，以保持適當的保護水平。

市面上的防曬主要分為物理性防曬、化學性防曬，以及混合性防曬，香港消委會早年進行過相關測試，指物理性防曬產品性質相對溫和，較少機會造成敏感，但顏色偏白質地黏稠，較難平均地塗抹；化學性防曬產品質地稀薄，塗後感覺清爽，惟對皮膚或眼部的刺激可能較大，較容易引致過敏。

消委會提醒市民，在日常生活應盡量避免皮膚曝曬，減低紫外綫對皮膚的傷害，另在選購及使用防曬產品時，可留意以下6點：

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作者、責任編輯：周美好

【原文：減少紫外綫傷害 選擇防曬用品要略】

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