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【消費優惠】一鍋堂旺角再開分店　 晚市最平168元起嘆120分鐘任食火鍋放題

個人增值 10:00 2022/05/21

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憑招牌香港原味道養生湯底打響名堂的火鍋店一鍋堂，繼旺角豉油街分店外，最近於同區的瓊華中心再開分店，同樣供應午市、晚市火鍋放題，晚市最平168元起，即可享用120分鐘任食養生靚湯火鍋放題，有超過18款湯底及過百款食材選擇，滿足一眾火鍋控。

在16款恒常湯底中，首推一鍋潮汕鍋、養生藥膳湯及杏汁豬肺湯。其中一鍋潮汕鍋的湯底，是用香港生曬大地魚炮製，加入蝦米、豆卜、鹹菜、唐芹、大蒜及胡椒碎等，散發出魚香鮮甜及滋味。養生藥膳湯則以杞子、當歸、紅棗、圓肉、薑片等多種中藥材熬製成，可益氣補血，健脾暖胃。

火鍋配料方面，店家供應多款自家製特色食材，例如人氣手工三寶丸，即手打墨魚丸、孜然雞丸及潮汕豬肉丸，三寶丸味道均彈牙爽口，肉汁濃郁，近期更加入手作陳皮牛肉滑，肉香加上甘香陳皮，口感嫩滑，層次豐富。

除任食火鍋外，亦有時令自家製熱葷前菜及自助沙律，首推一鍋麻辣鴨血及古法炆五花腩，以招牌一鍋麻辣湯將台灣直送鴨血及配料烹煮入味，香麻混合一起，讓人吃不停口。

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作者、責任編輯：黃依情

【原文：人氣一鍋堂旺角再開分店 $168起晚市任食兩小時火鍋（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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