在過去十多年，香港股票市場中為最多人賺錢的其中一隻股票，其中一隻必定包括騰訊 （00700） 。無他的，騰訊股價自上市以來一直上漲，加上業務經營有道，由最初的桌面電腦的即時通訊工具，逐步演化為網上遊戲平台及生活必備的流動通訊軟件。這些都在在反映了騰訊管理層的獨特眼光，因應互聯網潮流而制定業務大計，吸引客戶之外也幫助了一眾投資者賺了不少錢。

針對互聯網產業的負面影響浮現

不過，騰訊在日前公佈的業績卻強差人意。今年首季業績，收入達1354.71億元人民幣，按年上升0.1%，經調整淨利達255.5億元，按年減少23%，遜於市場預期。而據報騰訊已連續三個季度錄得盈利下跌，明顯地公司的營運出現了問題，才令盈利跌跌不休。

事實上，這都反映了騰訊於過去一年面對中國政府對互聯網企業的打壓對業務的影響。除了導致公司本身盈利下降之外，也影響了圍繞著中國科網企業生存的一大批企業。當然，疫情也令不少中國企業受到打擊。

薑餅人當然知道每一個行業都有其風險。但涉及內地企業則要面對不確定的政策風險。這些政策風險不限於科技企業，以往的電訊營運商的提速降費要求，不正也是針對營運商超高毛利而作出的針對性措施嗎？

捉緊政策出台脈路 探測投資方向

至於針對科網股的風險，很多時都是透過一官媒以評論員文章先行放風，股價未及政策落實便急跌。然後數天或數周後中央頒佈政策，投資者若未能把握機會，可能連沽貨的時間也沒有。這樣一來，投資者在放風的階段已面對了股價下跌的壓力，及至詳細政策出爐，對業績的影響便陸續浮現。

其實這些針對平台經濟、科網企業的整頓，有多少是真的有必要呢？ 在針對學童玩網上遊戲的安排上，其實也算是合理，但至於強制開放平台予對手，則明顯是配合國家政策。

如何「處理好政府和市場的關係」

然而，疫情再襲中國，數碼經濟發展乃大勢所趨，任憑官方如何阻撓也不可逆轉。這也令中國近月開始對科網企業釋放和解的訊號。薑餅人從國務院副總理劉鶴於周三發言中見到以下字眼「全球數字經濟正呈現智能化、量子化、跨界融合等新特徵，要努力適應數字經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係，支持數字企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。」

當中「處理好政府和市場的關係」，不就是間接地否定了過去一兩年對科網企業政策打壓嗎？ 但投資者經歷了過去年多的過山車式政策風險，還有多少人願意重投這些科網股的懷抱呢？