【職場調查】英60間企業試行4天工作　盼新政策留住員工

疫後工作模式轉變，加速混合及靈活的新工作模式。據招聘和人力資源管理諮詢公司Hays報告指，英國下月將於約60家企業試行每周4天工作計劃，大多數受訪人士認為，4天工作能增加心理健康及幸福感；而另有一半的受訪員工表示，若僱主沒有提供4天工作周，將考慮辭職。

該報告是對9,600名在各行業的員工進行調查，據調查數據顯示，五分之二的受訪人士認為，未來幾年內，會有更多企業為員工提供4天工作周。

提升生產力 惟企業成本增

該報告指，是次的4天工作周試驗計劃，由牛津大學、劍橋大學和波士頓學院的學者所組織而成，預計於6月12日進行，該計劃目前約有60家來自不同行業的英國公司及機構參與，當中亦有慈善團體，計劃宗旨是在不扣減員工工資下，縮短工作周（每星期工作最多35小時），為員工創造更理想的工作與生活平衡方式，同時亦希望提升生產力。不過報告又指，4天工作周將為企業造成更大壓力負擔及成本。

此外，據4 Day Week Global行政總裁Joe O'Connor表示，疫情改變了工作模式，員工在疫後對他們的健康及生活工作平衡有更高期望，企業需以新政策在競爭激烈的勞動力市場中，吸引及留住員工。而類似的4天工作周試驗計劃，在美加、愛爾蘭及日本等地的部分企業，已陸續試行。

報告又引述《日本時報》報道，松下、日立、瑞穗銀行及優衣庫等企業，也開始允許員工縮短工作周，並在一項對4,000家公司的調查發現，去年東亞國家約有8.5%的企業，有為員工提供4天工作周或類似的工作模式。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才】

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