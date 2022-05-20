【樂悠咭】八達通7月推新服務轉移紀錄至樂悠咭　6張圖睇清申請時間及方法

政府早前宣布，將會由2022年6月1日起至2023年10月底，接受65歲或以上合資格香港居民須按指定日期分階段申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）的乘車優惠。八達通公司指，將於7月提供新服務讓市民可選擇將消費券登記紀錄、金額及其他八達通服務，於八達通服務站從現有八達通卡轉移至「樂悠咭」，詳情會於稍後公布。

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八達通公司表示，不同年齡出生年份的人士可以分階段申請「樂悠咭」，期間仍可繼續沿用其長者八達通卡或其個人八達通卡享用乘車優惠。而有關取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用二元優惠的安排，政府會視乎申領情況的進度另行公布。



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八達通公司指，將於7月提供新服務，當市民已領取完第一階段5,000元消費券，以及於消費券第二階段的登記期結束後，可選擇將消費券登記紀錄、金額及其他八達通服務，於八達通服務站從現有八達通卡轉移至「樂悠咭」，詳情會於稍後公布。因此，市民無須急於即時換卡，期間仍可繼續沿用其長者八達通卡或其個人八達通卡享用乘車優惠及使用消費券。



至於現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士可繼續享用2元優惠，無須申請「樂悠咭」。

責任編輯：李瑩

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